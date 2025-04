Photo : YONHAP News

Tượng “Thiếu nữ Hòa bình”, biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, đã được giới thiệu tới công chúng tại thủ đô Buenos Aires, Argentina vào ngày 23/4 (giờ địa phương).Bức tượng này được dựng trong gian triển lãm của Hội người Hàn tại Hội chợ sách quốc tế Buenos Aires lần thứ 49. Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất khu vực Trung Nam Mỹ, diễn ra từ ngày 24/4 đến 12/5.Tượng "Thiếu nữ Hòa bình" sẽ chỉ được trưng bày công khai trong thời gian diễn ra hội chợ sách. Bức tượng đã được gửi đến Argentina từ tháng 11/2022, ban đầu dự kiến sẽ được đặt tại “Bảo tàng ký ức”, nơi tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng dưới chế độ độc tài quân sự Argentina. Tuy nhiên, việc dựng tượng đã bị trì hoãn do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Chính phủ Nhật Bản.Khi đó, Argentina đang xúc tiến đăng ký để khu vực trại giam bí mật của chính quyền độc tài quân sự, nay là khu đất bảo tàng, trở thành di sản văn hóa thế giới được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản gây sức ép sẽ rút lại hỗ trợ đăng ký cho Argentina nếu dựng tượng "Thiếu nữ Hòa bình".Chủ tịch Hội người Hàn tại Argentina cho biết do Hội chợ sách quốc tế Buenos Aires là một sự kiện văn hóa lớn, nên việc trưng bày tượng "Thiếu nữ Hòa bình" tại đây sẽ là cơ hội để lan tỏa rộng rãi ý nghĩa và lịch sử của bức tượng. Tổ chức này đã gặp rất nhiều khó khăn cho đến tận phút chót do sự phản đối của Tokyo.