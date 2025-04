Hơn 35% người dân Hàn Quốc mong muốn Chính phủ nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ Hàn Quốc (PUAC) ngày 24/4 công bố kết quả khảo sát nhận thức của người dân về thống nhất quý I/2025.Trong đó, 35,5% người dân được hỏi cho rằng bài toán chính sách thống nhất, quan hệ liên Triều mà Chính phủ cần xúc tiến trọng điểm nhất là “nối lại đối thoại và tăng cường hợp tác, giao lưu giữa hai miền Nam-Bắc”. 30,8% lựa chọn câu trả lời là "tăng cường trạng thái an ninh, như trừng phạt, răn đe miền Bắc"; 12% chọn lý do "nâng cao ý thức thống nhất và lan tỏa sự đồng thuận về thống nhất trong dân chúng".Về nhận thức đối với miền Bắc, 45,5% người dân được hỏi coi Bắc Triều Tiên là “đối tượng cảnh giác hoặc thù địch”, cao hơn tỷ lệ xem Bình Nhưỡng là “đối tượng hợp tác hoặc hỗ trợ” (43,2%), nằm trong phạm vi sai số.52,1% người dân cho rằng tình hình quốc tế gần đây, như sự ra mắt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và chiến tranh Nga-Ukraine sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình thống nhất bán đảo Hàn Quốc, chỉ có 19% nhận xét ngược lại.67,9% người dân cho rằng cần thống nhất hai miền Nam-Bắc, 25,1% nhận định điều này không cần thiết, tương tự với quý IV năm ngoái.Trong số những người trả lời "cần thống nhất", 29,4% chọn lý do để "giải tỏa mối đe dọa chiến tranh", 28,7% là để "phát triển kinh tế", 15,9% là "khôi phục tính đồng nhất dân tộc", 14,1% là “thực hiện tự do và nhân quyền", 9,3% là “nâng cao vị thế quốc tế” (9,3%).Cuộc khảo sát trên được Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ Hàn Quốc ủy thác cho một cơ quan chuyên thăm dò và khảo sát ý kiến, tiến hành theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại với 1.000 nam, nữ trên 19 tuổi toàn quốc trong vòng từ ngày 21-23/3, có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%.