36% phụ nữ Hàn Quốc từng bị nam giới bạo hành

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc trong cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban phòng chống bạo lực với phụ nữ ngày 24/4 đã công bố kết quả khảo sát thực trạng bạo hành đối với phụ nữ năm 2024, được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11 năm ngoái, với 7.027 phụ nữ trưởng thành.Kết quả khảo sát cho thấy 36,1% số người được hỏi cho biết đã từng ít nhất một lần trải qua một trong các hình thức bạo lực như về thể chất, tình dục, kinh tế, hay tinh thần. Con số này tăng khoảng 1% so với mức 34,9% trong cuộc khảo sát ba năm trước.Tỷ lệ phụ nữ bị bạo hành trong vòng một năm qua tại Hàn Quốc là 7,6%, cũng tăng 1,4% so với 6,2% của ba năm trước.Xét theo hình thức, bạo hành tình dục chiếm tỷ lệ cao nhất với 53,9%, tiếp đến là bạo hành tinh thần 49,3%, bạo hành thể chất 43,8%, bị kiểm soát 14,3%, bạo hành kinh tế 6,9% và quấy rối theo dõi là 4,9%.Phụ nữ thường bị bạo hành ở độ tuổi từ 10-40 tuổi, trong đó hơn 70% các vụ bạo hành thể chất và hơn 80% các vụ bạo hành tình dục xảy ra đối với phụ nữ chưa đến 40 tuổi. Khảo sát lần này cũng là lần đầu tiên khảo sát về loại hình quấy rối theo dõi, và ghi nhận tỷ lệ bị hại cao nhất ở phụ nữ có độ tuổi 20, với 63%.Đối tượng gây ra các hành vi bạo lực nghiêm trọng nhất trong đời của người phụ nữ hầu hết là nam giới có quan hệ thân thiết như chồng và bạn trai cũ. Cụ thể, chồng là người gây ra các hình thức bạo hành nghiêm trọng nhất như thể chất (47%), tinh thần (44,1%), kinh tế (70,4%) và kiểm soát (54,3%). Trong khi đó, người yêu cũ thì chủ yếu là đối tượng quấy rối theo dõi, với 29,4%. Riêng đối với bạo hành tình dục, 25,2% số vụ là do người hoàn toàn xa lạ gây ra, tỷ lệ cao nhất so với các đối tượng khác.Tỷ lệ phụ nữ từng bị bạo hành trong mối quan hệ thân mật như vợ chồng hoặc người yêu (cũ hoặc hiện tại) ít nhất một lần trong đời là 19,4%, tăng khoảng 3% so với 16,1% của ba năm trước.Hơn một nửa số phụ nữ Hàn Quốc cho rằng xã hội hiện nay chưa an toàn khỏi các hành vi bạo lực đối với phụ nữ. Cụ thể, 51,6% cho rằng không an toàn, cao gấp hơn hai lần so với ý kiến an toàn là 20,9%. 40% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy lo sợ bị bạo hành trong cuộc sống hàng ngày.Khi được hỏi về chính sách cần thiết để phòng ngừa bạo hành đối với phụ nữ, câu trả lời được lựa chọn nhiều nhất là giáo dục phòng chống bạo hành từ khi còn nhỏ và khi còn là thanh thiếu niên.Trong cuộc họp lần này, Chính phủ Hàn Quốc cũng thông qua “Kế hoạch cơ bản lần thứ 2 về chính sách phòng chống bạo lực đối với phụ nữ giai đoạn 2025-2029”, trong đó tập trung vào các chính sách phòng chống bạo hành đối với phụ nữ, cũng như các hỗ trợ và cách bảo vệ các nạn nhân.