Quyền Tổng thống Hàn Quốc gửi điện chia buồn về vụ khủng bố tại Ấn Độ

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 24/4 đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về vụ tấn công khủng bố bằng súng xảy ra ở vùng Kashmir, miền Bắc quốc gia Tây Á này.Ông Han gửi lời cầu nguyện cho những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ việc, thay mặt Chính phủ và người dân Hàn Quốc gửi lời chia buồn và an ủi chân thành đến gia quyến các nạn nhân và toàn thể người dân Ấn Độ đang chìm trong đau thương và bàng hoàng.Quyền Tổng thống Han cho biết đã vô cùng bàng hoàng và đau lòng khi biết tin nhiều sinh mạng vô tội đã bị cướp đi trong vụ khủng bố này. Ông Han nhấn mạnh cần phải loại bỏ khủng bố, một hành vi phạm tội phản văn minh và phản nhân loại, không thể biện minh về tính chính đáng trong bất kỳ trường hợp nào.Vụ khủng bố bằng súng đã xảy ra vào ngày 22/4 (giờ địa phương) gần khu nghỉ dưỡng Pahalgam thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 17 người bị thương.Kashmir là khu vực đang có tranh chấp chủ quyền giữa Ấn Độ và Pakistan. Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc lần này là một hành động khủng bố do các lực lượng vũ trang phản đối sự kiểm soát của Ấn Độ thực hiện.