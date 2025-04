Hàn Quốc lập căn cứ pháp lý cho phép mang thú cưng vào nhà hàng

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 25/4 công bố dự thảo sửa đổi một phần Quy tắc thi hành Luật an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có căn cứ pháp lý cho phép mang thú cưng vào nhà hàng.Theo MFDS, kết quả hai năm thí điểm cho thấy việc cho phép mang thú cưng vào nhà hàng mang lại hiệu quả về sự hài lòng của người tiêu dùng, cải thiện về mặt vệ sinh, nên cơ quan này quyết định triển khai chính thức.Tuy nhiên, không phải mọi thú cưng đều được phép vào nhà hàng. Chỉ chó và mèo đã được tiêm phòng đầy đủ mới được chấp nhận. Các nhà hàng cho phép thú cưng phải dán thông báo rõ ràng tại lối vào và bên ngoài cơ sở để khách hàng dễ nhận biết. Ngoài ra, khu vực bếp và kho nguyên liệu bắt buộc phải được ngăn cách bằng vách ngăn, đồng thời trang bị sẵn dung dịch sát khuẩn tay.Chủ nhà hàng cần thông báo cho khách biết thú cưng không được tự do di chuyển trong nhà hàng, và phải chuẩn bị sẵn các dụng cụ quản lý thú cưng như ghế ngồi riêng, lồng hoặc dây cột.Thức ăn bày bán trong nhà hàng phải có nắp đậy để tránh lông động vật rơi vào. Dụng cụ ăn uống dành cho thú cưng phải phân biệt với đồ dùng cho khách hàng.Nếu vi phạm quy định cấm thú cưng ra vào khu vực bếp hoặc để thú cưng di chuyển tự do, nhà hàng có thể bị đình chỉ hoạt động từ 5 ngày trở lên.MFDS sẽ lấy ý kiến về dự thảo trên tới ngày 5/6 thông qua Trung tâm lấy ý kiến người dân về các dự luật.