Photo : YONHAP News

Trang tin Axios (Mỹ) ngày 27/4 (giờ địa phương) dẫn lời một số nguồn tin cho biết Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang âm thầm tiến hành các cuộc họp nội bộ và tham vấn với giới chuyên gia nhằm chuẩn bị cho khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều.Mặc dù vấn đề miền Bắc hiện không phải là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump, nhưng đội ngũ an ninh quốc gia Nhà Trắng đang ngầm chuẩn bị cho khả năng hai bên tiếp xúc trở lại, xét đến việc ông Trump trước đó đã bày tỏ mong muốn gặp lại Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Chính phủ Washington đang triệu tập các cơ quan liên quan để hiểu rõ về tình hình hiện tại của Bình Nhưỡng, do đã có nhiều thay đổi diễn ra sau 4 năm. Bên cạnh đó, Mỹ đang tiến hành đánh giá, nhận định tình hình và thảo luận về các phương án tiềm năng, bao gồm cả việc tiếp xúc với miền Bắc.Trang tin Mỹ cho biết thêm Đại sứ Thụy Điển tại Bắc Triều Tiên, người đóng vai trò đại diện cho lợi ích của Mỹ tại Bình Nhưỡng, đã thăm Washington vào tuần trước và tham vấn với các chuyên gia và quan chức Chính phủ Mỹ. Một nguồn tin cho biết mục đích chuyến thăm này là nhằm xem xét về khả năng nối lại tiếp xúc với miền Bắc.Bên cạnh đó, Axios cũng đưa tin Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) và Bộ Ngoại giao Mỹ đang tổ chức các cuộc tọa đàm bàn tròn với chuyên gia bên ngoài về vấn đề Bắc Triều Tiên, trong đó một chủ đề quan trọng được thảo luận là xác định ai sẽ là đối tác đàm phán của phía miền Bắc trong trường hợp đối thoại Mỹ-Triều được nối lại.