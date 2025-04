Bộ Địa chính Hàn Quốc nâng phí hủy vé tàu cao tốc vào cuối tuần và ngày nghỉ lễ

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 27/4 cho biết đã sửa đổi điều khoản vận tải hành khách, tăng cường phí hủy vé của tất cả các chuyến tàu cao tốc như KTX, SRT vận hành vào thứ Sáu, cuối tuần và các ngày nghỉ lễ.Trọng tâm của lần sửa đổi này là siết chặt quy định về việc hoàn vé sát giờ khởi hành. Điều này nhằm khắc phục tình trạng một số hành khách đặt giữ số lượng lớn ghế ngồi rồi hủy sát giờ xuất phát, khiến các hành khách khác không thể mua vé ngồi trong khi tàu vẫn có nhiều ghế trống.Theo đó, đối với các chuyến tàu chạy từ thứ Sáu đến Chủ nhật hoặc ngày lễ, hành khách sẽ phải chịu 400 won (0,28 USD) nếu hủy vé trước hai ngày so với ngày xuất phát, 5% giá vé nếu hủy trước một ngày, 10% giá vé nếu hủy trước ba tiếng so với giờ khởi hành và 20% giá vé nếu hủy sau khung giờ trên.Ví dụ, nếu hành khách hủy vé tàu cao tốc đi từ Seoul đến thành phố Busan trước ba tiếng so với giờ khởi hành, thì sẽ phải trả 12.000 won (8,34 USD) tiền phí hủy vé, tức gần gấp đôi so với mức phí hiện hành.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ tăng cường xử phạt đối với hành khách đi tàu mà không mua vé. Theo quy định hiện hành, người vi phạm phải nộp tiền phạt gấp 1,5 lần giá vé, nhưng trong thời gian tới sẽ phải nộp gấp đôi. Cụ thể, nếu người dân đi tàu cao tốc KTX từ Seoul đến Busan mà không mua vé, thì số tiền phạt sẽ tăng từ khoảng 89.000 won (61,83 USD) như hiện nay lên khoảng 119.000 won (82,67 USD).Quy định mới về phí hủy vé vào cuối tuần và ngày lễ sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 28/5, và quy định tăng mức phạt hành vi đi tàu không mua vé sẽ được áp dụng từ ngày 1/10 năm nay.