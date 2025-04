Bắc Triều Tiên hạ thủy khu trục hạm lớp 5.000 tấn

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/4 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tham dự lễ hạ thủy tàu khu trục kiểu mới tại nhà máy đóng tàu Nampo (tỉnh Nam Pyongan) vào ngày 25/4, ngày kỷ niệm thành lập Quân đội cách mạng nhân dân (lực lượng du kích kháng Nhật).Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Kim nhấn mạnh tàu chiến mới này là một bước đột phá để hiện đại hóa sức mạnh của Hải quân miền Bắc. Bí thư Ủy ban trung ương đảng Jo Chun-ryong cho biết đây là tàu khu trục lớp 5.000 tấn được vũ trang mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Trước đó, trong số các tàu chiến mặt nước mà miền Bắc vận hành, tàu chiến lớn nhất chỉ dừng ở lớp 1.500 tấn.Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh tàu chiến mới không chỉ có năng lực đối không, đối hạm, tàu ngầm và tên lửa đạn đạo mà còn được trang bị các phương tiện tấn công như tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình chiến lược siêu thanh, và có thể đẩy cao tối đa năng lực tác chiến tấn công trên đất liền.Tàu được đặt tên là "Choe Hyon" theo tên một anh hùng trong phong trào du kích kháng Nhật, với lớp tàu chiến mới cũng được đặt là "lớp Choe Hyon".Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định nước này sẽ đóng tiếp tàu tuần dương và tàu hộ vệ lớn hơn nữa trong thời gian sớm nhất. Lễ hạ thủy tàu Choe Hyon cùng ngày là tín hiệu mở màn cho việc tăng cường sức mạnh Hải quân, đồng thời báo hiệu về dự án đóng tàu ngầm hạt nhân.Ông Kim nhấn mạnh việc sở hữu năng lực tác chiến xa bờ chính là phương tiện đáng tin cậy nhất để quản lý an toàn và chủ động các mối đe dọa hạt nhân và quân sự, ngăn chặn kẻ địch gia tăng sức mạnh quân sự trên bán đảo Hàn Quốc. Giờ đây, Bắc Triều Tiên sẽ xây dựng một hạm đội tác chiến viễn dương.Chủ tịch Kim nói thêm lộ trình và chính sách phòng thủ của Bắc Triều Tiên là bảo vệ triệt để chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích an ninh. Tuy nhiên, nếu xảy ra tình huống bất khả kháng thì nước này sẽ không do dự tấn công phủ đầu bằng sức mạnh quân sự, không giới hạn về địa điểm.Vào tháng 12 năm ngoái, miền Bắc từng một lần công bố hình ảnh nước này đang đóng tàu chiến kiểu mới.