Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Mỹ yêu cầu đàm phán theo kiểu "một cửa" kết hợp giữa thương mại và an ninh, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist (Anh) ngày 22/4 cho biết Hàn Quốc có thể tìm ra giải pháp giải quyết bất kỳ vấn đề nào theo cách không gây xung đột, đem lại lợi ích cho cả hai bên thông qua đàm phán hợp tác với Mỹ.Theo nội dung phỏng vấn, ông Han đã gọi các biện pháp thuế quan của Mỹ là "liệu pháp gây sốc", cho biết các chính sách thuế quan với ô tô và thép này của Washington đã gây ra nhiều thiệt hại cho Seoul.Quyền Tổng thống Han cũng nhấn mạnh đến một số phương án hợp tác với Mỹ, như việc doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia vào dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt và nhà máy sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng tại bang Alaska, cũng như hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu. Tuy nhiên, ông Han lưu ý rằng Mỹ cần thay đổi khuôn khổ pháp lý hiện hành để có thể thúc đẩy hợp tác trong ngành đóng tàu song phương.Ngoài ra, Quyền Tổng thống Han cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác an ninh với Washington. Khi được hỏi về khả năng Mỹ rút quân đội đồn trú khỏi Hàn Quốc, vấn đề từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập trước đó, ông Han khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ là vô cùng quan trọng đối với Hàn Quốc.Quyền Tổng thống Han Duck-soo cũng thừa nhận vẫn còn một số điều cần phải cải thiện trong vấn đề về các rào cản phi thuế quan, bao gồm cả việc hạn chế xuất khẩu dữ liệu bản đồ có độ chính xác cao.Mặt khác, ông Han đã không đưa ra bất kỳ phát biểu nào liên quan đến khả năng tranh cử Tổng thống Hàn Quốc.