Hàn Quốc kịch liệt lên án việc Bắc Triều Tiên tự thừa nhận cử binh sang Nga

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 28/4 lên án việc quân lính Bắc Triều Tiên tham gia chiến tranh Ukraine, gọi hành vi này là trái phép, vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Việc chính quyền miền Bắc cùng ngày chính thức thừa nhận về việc cử quân tham chiến cũng chính là tự thừa nhận hành vi phạm tội của mình.Ngoài ra, việc Bình Nhưỡng lập luận rằng nước này cử quân hỗ trợ Nga là phù hợp với luật pháp quốc tế, điều khoản và tinh thần của Hiệp định về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều chỉ là tự biện minh cho hành vi trái phép này.Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byung-sam trong buổi họp báo cùng ngày cũng chỉ trích việc Bắc Triều Tiên cử quân tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine trái phép của Nga là động thái thách thức nghiêm trọng, đe dọa tới an ninh của không chỉ Hàn Quốc, châu Âu mà còn của toàn thế giới, ngang nhiên vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Hàn Quốc hối thúc Bắc Triều Tiên rút quân về ngay lập tức, đồng thời khẳng định sẽ không ngồi yên nếu hai nước tiếp tục thông đồng quân sự, mà sẽ cùng cộng đồng quốc tế có biện pháp đối phó cứng rắn.Một quan chức Bộ Ngoại giao cùng ngày cũng lên án việc Bắc Triều Tiên cuối cùng cũng đã công khai thừa nhận về việc cử binh sang Nga. Đặc biệt, người này cho rằng việc miền Bắc tự lập luận việc cử binh là phù hợp với luật pháp quốc tế không khác nào chế giễu cộng đồng quốc tế.Quan chức này nhấn mạnh hợp tác quân sự Nga-Triều vi phạm nghiêm trọng các quy tắc quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết của Hội đồng bảo an; gây tổn hại nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế, bao gồm khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Âu.Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/4 (giờ địa phương) tiếp tục bày tỏ lo ngại về sự can thiệp trực tiếp của Bắc Triều Tiên vào chiến tranh Nga-Ukraine. Washington yêu cầu Bình Nhưỡng phải dừng ngay hỗ trợ quân sự cho Matxcơva, cũng như Nga phải dừng hỗ trợ mang tính chất trao đổi cho miền Bắc.