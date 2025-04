Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung đạt 48,5%

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 28/4 đã công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến từ ngày 23-25/4 đối với 1.505 cử tri từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2,5%). Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ đồng hành dẫn đầu với 48,5%, giảm 1,7% so với một tuần trước.Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng Sức mạnh quốc dân Kim Moon-soo đạt 13,4%, trong khi các ứng cử viên Hong Joon-pyo và Han Dong-hoon lần lượt đạt 10,2% và 9,7%; chênh lệch về tỷ lệ ủng hộ giữa ba người nằm trong phạm vi sai số.Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới đạt 4,4%, còn ông Ahn Cheol-soo của đảng Sức mạnh quốc dân là 2,5%.Realmeter nhận định mặc dù tỷ lệ ủng hộ ông Lee tụt khỏi mốc 50% do lo ngại về phán quyết chưa rõ ràng của Tòa án liên quan đến vụ xét xử cáo buộc vi phạm Luật bầu cử, nhưng ứng cử viên này vẫn duy trì vị trí dẫn đầu áp đảo so với các ứng cử viên khác.Ngoài ra, Realmeter phân tích việc công bố danh sách ứng cử viên lọt vào vòng hai của cuộc bầu cử ứng cử viên Tổng thống trong nội bộ đảng đã thúc đẩy sự ủng hộ của các cử tri theo khuynh hướng bảo thủ, khiến tỷ lệ ủng hộ của các các ứng cử viên Kim Moon-soo, Hong Joon-pyo và Han Dong-hoon tăng khoảng 1-2% so với tuần trước.Tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành là 46,8%, giảm 1,9%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân là 34,6%, tăng 1,7% so với khảo sát trước đó. Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ giữa hai đảng thu hẹp xuống còn 12,2%, nhưng đảng Dân chủ đồng hành vẫn duy trì ưu thế ngoài phạm vi sai số trong suốt 5 tuần liên tiếp.Mặt khác, trong cuộc khảo sát về xu hướng ủng hộ chính quyền kế nhiệm, 56,8% cử tri ủng hộ thay đổi chính quyền, giảm 3,1% so với khảo sát một tuần trước. Ngược lại, 37,7% cử tri ủng hộ duy trì chính quyền, tăng 3,4%. Khoảng cách giữa hai luồng ý kiến này thu hẹp còn 19,1%, nhưng ý kiến ủng hộ thay đổi chính quyền vẫn vượt trội hơn so với quan điểm duy trì chính quyền trong 9 tuần liên tiếp.