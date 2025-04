SK Telecom bắt đầu đổi USIM miễn phí cho khách hàng sau vụ tin tặc tấn công

Photo : YONHAP News

Từ sáng ngày 28/4, công ty viễn thông SK Telecom bắt đầu tiến hành thay USIM miễn phí cho khách hàng, hơn một tuần sau vụ rò rỉ thông tin USIM do bị tin tặc tấn công hôm 18/4.USIM là phương tiện lưu trữ thông tin dùng để nhận diện và xác thực cá nhân trên mạng viễn thông. Nếu thông tin USIM bị đánh cắp, kẻ xấu có thể làm giả chip USIM để giả mạo danh tính hoặc đánh cắp dữ liệu tin nhắn (SMS) nhằm sử dụng vào mục đích phạm tội.Trong ngày đầu triển khai đổi USIM miễn phí, nhiều cửa hàng đã xảy ra tình trạng hỗn loạn do quá nhiều khách hàng tới đổi USIM dẫn tới thiếu lượng USIM dự trữ, hoặc nhiều khách hành phải chờ đợi quá lâu do thời gian đổi mỗi USIM cần tối thiểu 10 phút.SK Telecom khuyến nghị khách hàng nên đăng ký trực tuyến qua trang web Care T World hoặc T World trước khi tới các cửa hàng để thay thế USIM. SK Telecom nhấn mạnh ngoài việc thay thế SIM miễn phí, nếu khách hàng tham gia "dịch vụ bảo vệ USIM" sẽ có thể ngăn ngừa bị thiệt hại do tin tặc.Tuy nhiên, do quá nhiều khách hàng đổ về các cửa hàng nên ngay cả dịch vụ này hiện cũng không thể truy cập bình thường.Mặt khác, vào Chủ nhật 27/4, hai ngày sau khi ra tuyên bố xin lỗi người dân, SK Telecom tiếp tục đưa ra lập trường khẳng định sẽ chịu trách nhiệm 100% nếu xảy ra thiệt hại trong vụ tin tặc tấn công vừa rồi.