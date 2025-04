Khách Hàn đi du lịch nước ngoài tăng 40% trong tuần nghỉ lễ vàng đầu tháng 5

Photo : YONHAP News

Trong tuần đầu tháng 5 tới, người dân Hàn Quốc có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ hai ngày cuối tuần 3-4/5, thêm ngày Tết Thiếu nhi, Phật đản (5/5) và ngày nghỉ bù Tết Thiếu nhi (6/5).Nếu nhân viên văn phòng xin nghỉ phép thêm một ngày 2/5 thì kỳ nghỉ lễ có thể kéo dài 6 ngày tính từ Ngày Quốc tế lao động (1/5).Công ty lữ hành Hana Tour ngày 27/4 công bố lượng khách đặt tour đi nước ngoài có ngày khởi hành trong khoảng từ ngày 30/4 đến 4/5 tới tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 37% du khách chọn điểm đến là Đông Nam Á, chiếm nhiều nhất; sau đó là Trung Quốc (26%), và Nhật Bản (22%).Lượng khách đặt tour qua công ty Mode Tour có ngày khởi hành trong cùng khoảng thời gian trên cũng tăng 42% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, 42% khách đi du lịch Đông Nam Á, 20% đến Trung Quốc, 20% Nhật Bản và 10% châu Âu. Lượng khách đặt tour qua công ty lữ hành Yellow Balloon cũng tăng khoảng 30%.Một đại diện từ công ty lữ hành Kyowon Tour cho biết hầu hết tour tới những điểm du lịch chính đã hết chỗ, chỉ còn sót lại một số tour khởi hành vào cuối kỳ nghỉ.Vào đợt Tết Nguyên đán năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định ngày thứ Hai (27/1) là ngày nghỉ lễ tạm thời để tạo kỳ nghỉ dài liền mạch cho người dân từ cuối tuần trước đó, nhằm kích thích tiêu dùng nội địa.Tuy nhiên, lần này Chính phủ không chỉ định ngày 2/5 là ngày nghỉ lễ tạm thời. Lý do được cho là do tác động tới tiêu dùng nội địa của kì nghỉ lễ trước không đáng kể, và việc người dân tận dụng kỳ nghỉ dài xuất cảnh ra nước ngoài ngược lại càng khiến tiêu dùng nội địa sụt giảm.Phía doanh nghiệp cho rằng để việc chỉ định ngày nghỉ lễ tạm thời có thể thúc đẩy tiêu thụ nội địa, Chính phủ cần triển khai song song các đối sách kích thích tiêu dùng khác như phát hành phiếu ưu đãi mua hàng.