Con trai Tổng thống Mỹ dự kiến hội đàm với hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc trong chuyến thăm Seoul

Photo : YONHAP News

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ tới thăm Hàn Quốc trong hai ngày 29-30/4 theo lời mời của Chủ tịch tập đoàn Shinsegae Chung Yong-jin.Dự kiến con trai Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn lớn Hàn Quốc, khiến dư luận kỳ vọng rất lớn về kết quả các cuộc gặp này, trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép thương mại với các đối tác toàn cầu, trong đó có Hàn Quốc.Theo giới doanh nghiệp, ông Trump Jr. sẽ tới Hàn Quốc vào chiều ngày 29/4 bằng chuyên cơ. Chuyến thăm Hàn Quốc trước đó của con trai Tổng thống Mỹ là vào tháng 8 năm ngoái nhân dịp tham dự sự kiện "Build Up Korea 2024", một hội thảo chính trị do một tổ chức thanh niên bảo thủ tổ chức.Ông Trump Jr. sẽ hội đàm riêng với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, có thể lên tới 20 người, tại một địa diểm ở Seoul trong ngày 30/4. Được biết, lãnh đạo các doanh nghiệp có tỷ trọng đầu tư lớn tại Mỹ như chíp bán dẫn, ô tô, năng lượng, điện tử, thép, công nghiệp quốc phòng, đều tỏ ý quan tâm tới cuộc hội đàm với con trai Tổng thống Mỹ.Nhiều lãnh đạo trong số 10 tập đoàn lớn được cho là sẽ có mặt. Tuy nhiên, một số vẫn chưa ấn định được lịch gặp do vướng lịch trình nước ngoài như Chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai Chung Eui-sun, Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin.Lãnh đạo các tập đoàn CJ, Doosan, LS, Hanjin, Naver cũng có khả năng sẽ tham gia cuộc hội đàm với con trai cả của Tổng thống Mỹ. Một số lãnh đạo doanh nghiệp tầm trung cũng đang xúc tiến sắp xếp một cuộc gặp với ông Trump Jr..Được biết, thời gian gặp mặt dự kiến kéo dài khoảng 1 tiếng cho mỗi đại diện doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngoài cuộc hội đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp, con trai Tổng thống Mỹ không có kế hoạch gặp gỡ các chính khách Hàn Quốc trong chuyến thăm này.Trump Jr. được xem là nhân vật quyền lực phía sau chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ hai, là người từng đề cử Thượng nghị sĩ JD Vance làm Phó Tổng thống.Vào tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch Shinsaegae từng tới nghỉ 6 ngày tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump tại bang Florida theo lời mời của con trai ông Trump. Ông Chung thậm chí còn có cuộc nói chuyện dài với ông Trump, khi đó là Tổng thống vừa đắc cử.Tháng 1 năm nay, nhờ sự giới thiệu của ông Trump Jr., Chủ tịch Chung đã gặp gỡ nhiều chính khách và doanh nhân tại Washington nhân dịp tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Trump.