Đám cháy ở thành phố Daegu đã được dập tắt hoàn toàn

Photo : YONHAP News

Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc công bố tính đến 1 giờ chiều ngày 29/4, đám cháy rừng xảy ra tại quận Buk, thành phố Daegu đã được dập tắt hoàn toàn.Tổng diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi đám cháy lần này là 260 héc-ta. Cơ quan Lâm nghiệp đã huy động 53 trực thăng, 205 xe chữa cháy và 1.551 nhân lực để dập lửa. Ngoài ra, có 2 trực thăng Surion của quân đội đã được huy động để dập lửa do loại trực thăng này có thể bay vào ban đêm.Vụ cháy rừng ở Daegu bùng lên tại núi Hamji vào lúc 2 giờ chiều ngày 28/4, sau đó lan rộng do gặp gió thổi mạnh. Từ 6 giờ tối cùng ngày, Cơ quan Lâm nghiệp đã phát cảnh báo đối phó cháy rừng cấp độ 3, tức mức cao nhất. Người dân khu vực xung quanh đã nhận được tin nhắn sơ tán khẩn cấp. Tính đến 1 giờ chiều ngày 29/4, đã có 352 người dân phải sơ tán. Rất may không có thiệt hại nào về người do đám cháy đã không lan tới khu vực dân cư. Về tài sản, có 4 khu nhà kính bị cháy một phần, 7 máy nông nghiệp bị thiêu rụi hoàn toàn hoặc một phần.Nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn đang là một ẩn số do không còn chứng cứ nào để có thể xác nhận được lý do bùng phát. Người báo cháy đầu tiên là một nông dân sống cách khá xa so với điểm bùng phát đầu tiên. Được biết, khu vực nơi đám cháy bùng phát không nằm trên đường mòn leo núi mà thuộc khu vực cấm vào, và do điều kiện chữa cháy khẩn cấp, việc bảo vệ hiện trường đã gặp nhiều khó khăn.