Hàn Quốc lên án việc Bắc Triều Tiên điều quân hỗ trợ Nga

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 29/4 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp về chiến tranh Nga-Ukraine tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). Tại đây, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook đã chỉ trích việc Nga và Bắc Triều Tiên gần đây chính thức thừa nhận việc Bình Nhưỡng điều quân hỗ trợ Matxcơva, quy kết đây là một hành động trái phép.Bắc Triều Tiên đã viện dẫn Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều để biện minh cho cuộc tác chiến giải phóng tỉnh Kursk, cho rằng do Kursk là lãnh thổ của Nga nên có thể áp dụng quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc. Ông Hwang cho rằng đây là những nỗ lực biện minh đầy vô lý của miền Bắc.Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 28/4 đã ra thông cáo báo chí, khẳng định việc điều quân hỗ trợ Nga là chính đáng dựa theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc và Điều 4 trong Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều, quy định về việc hỗ trợ quân sự nếu một trong hai nước bị tấn công xâm lược, rơi vào chiến tranh.Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì lập trường nhất quán, nhấn mạnh việc Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí và điều quân hỗ trợ Nga là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế, cũng như vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vốn cấm mọi hành vi hợp tác quân sự với miền Bắc.Đại sứ Hwang chỉ ra rằng hệ thống pháo binh và tên lửa KN-23 của Bình Nhưỡng đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân Ukraine vô tội. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục hợp tác quân sự với Nga, bao gồm điều quân và hỗ trợ vũ khí, bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế.Đại diện Mỹ cũng chỉ trích việc Nga công khai điều động binh lính miền Bắc ra chiến trường, cho rằng đây là một phần của đồng minh quân sự giữa hai nước, là hành động làm leo thang căng thẳng nghiêm trọng, cũng như vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an.Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine thì cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên để tấn công vào Kiev trong ngày 24/4 vừa qua, khiến 13 người thiệt mạng và khoảng 90 người, trong đó có trẻ em, bị thương. Đây là bằng chứng cho thấy bản chất tội phạm trong mối quan hệ đồng minh Nga-Triều, đồng thời cảnh báo mối quan hệ này đe dọa an ninh của toàn bộ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Ngược lại, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya khẳng định hoạt động điều binh của miền Bắc là tuân theo Điều 4 của Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều và tuân thủ hoàn toàn luật pháp quốc tế. Ông còn nhấn mạnh Nga rất biết ơn những binh lính Bắc Triều Tiên dũng cảm.Đại diện miền Bắc đã không tham dự cuộc họp lần này. Trước đó, cả Nga và Bắc Triều Tiên đều phủ nhận thông tin về việc miền Bắc điều khoảng 12.000 binh sĩ sang hỗ trợ Matxcơva mà Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc đưa ra vào tháng 10 năm ngoái. Hai nước chỉ mới chính thức xác nhận về việc điều quân vào ngày 26/4 vừa qua.