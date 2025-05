Hơn 62% doanh nghiệp lớn Hàn Quốc có tỷ lệ nợ vượt 100%

Photo : YONHAP News

Trang web chuyên đánh giá về tình hình kinh doanh của các tập đoàn Hàn Quốc mang tên "CEO Score" ngày 30/4 công bố kết quả khảo sát về tình hình kinh doanh của 353 doanh nghiệp (không bao gồm lĩnh vực tài chính) đã công bố báo cáo quyết toán trong số 500 doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu năm 2024.Trong số này, có 221 doanh nghiệp (62,6%) có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vượt 100%, bao gồm cả trường hợp âm hoàn toàn vốn chủ sở hữu.Tỷ lệ nợ là chỉ số thể hiện mức độ lành mạnh về tài chính của doanh nghiệp, được tính bằng cách chia tổng nợ cho tổng vốn chủ sở hữu. Nếu nợ vượt vốn thì tỷ lệ này sẽ tăng, ngược lại nếu doanh nghiệp tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thì tỷ lệ nợ sẽ giảm. Tỷ lệ nợ dưới 100% được xem là ở mức an toàn.Trong số các doanh nghiệp khảo sát, công ty hóa chất Hyosung là đơn vị duy nhất bị âm hoàn toàn vốn chủ sở hữu. Công ty này đã xúc tiến bán một số mảng kinh doanh nhằm ổn định tài chính nhưng vẫn không đủ để cải thiện tình hình. Trong năm ngoái, vốn chủ sở hữu của hãng này là âm 68 tỷ won (47,58 triệu USD).Có 5 doanh nghiệp có tỷ lệ nợ trên 1.000%, ngoài Hyosung còn có công ty ô tô Hansung (2.319,6%), hãng hàng không T'way Air (1.798,9%), công ty dịch vụ điện tử Samsung (1.520,3%), hãng hàng không Asiana Airlines (1.240,8%).Trong số đó, công ty ô tô Hansung có tỷ lệ nợ tăng nhanh nhất, tăng tới 389,3% so với một năm trước. Công ty bán lẻ Kurly có tỷ lệ nợ giảm mạnh nhất trong các công ty khảo sát, giảm 9.641,7%, nhưng vẫn ở mức cao 733,6%. Tỷ lệ nợ giảm được phân tích là nhờ công ty tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu chứ không phải tình hình tài chính đã được ổn định.Công ty xây dựng Shinsegae, công ty CJ CGV, Asiana Airlines có tỷ lệ nợ giảm so với năm trước. Công ty xây dựng Taeyoung từng bị âm vốn chủ sở hữu năm 2023 đã cải thiện được tình hình với tỷ lệ nợ năm ngoái là 720,2%.Xét theo ngành nghề, tỷ lệ nợ của các công ty thương mại giảm 24%, mức giảm sâu nhất; doanh nghiệp công giảm 23,1%, doanh nghiệp bán lẻ giảm 15,6%, dịch vụ giảm 2,5%, dược phẩm giảm 1%. Ngược lại, các doanh nghiệp đóng tàu, cơ khí, thiết bị có tỷ lệ nợ tăng 15,5%, công ty holding (công ty nắm giữ cổ phần công ty khác) tăng 12,2%, vận tải tăng 10,5%, thép tăng 10%, hóa dầu tăng 5,7% so với một năm trước.