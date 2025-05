Hàn Quốc khẳng định chưa từng đề cập đến việc kết thúc đàm phán với Mỹ trước cuộc bầu cử Tổng thống

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 30/4 đã ra thông cáo bác bỏ phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng Seoul muốn hoàn tất đàm phán thương mại với Washington trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống Hàn Quốc để tiến hành vận động tranh cử. Bộ Kế hoạch khẳng định Hàn Quốc chưa từng truyền đạt hay thảo luận với phía Mỹ về vấn đề này.Trong cuộc Tham vấn thương mại 2+2 cấp Bộ trưởng Hàn-Mỹ vừa qua, Seoul đã nhấn mạnh việc cần thiết phải cân nhắc đến bối cảnh chính trị của Hàn Quốc và vấn đề trao đổi với Quốc hội trong quá trình đàm phán sắp tới, khẳng định vẫn duy trì lập trường tiến hành tham vấn theo đúng quy trình, không vội vã.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok trong phiên họp toàn thể Ủy ban Kế hoạch và tài chính tại Quốc hội cùng ngày cho rằng ông Bessent đã đưa ra phát biểu này trong buổi họp báo kỷ niệm 100 ngày Tổng thống Donald Trump nhậm chức nên có thể mang tính chất đối nội. Ông Choi cho biết Hàn Quốc đã yêu cầu phía Mỹ giải thích về bối cảnh phát biểu của Bộ trưởng Bessent.Trước chất vấn của nghị sĩ Kim Tae-nyeon (đảng Dân chủ đồng hành) rằng Chính phủ đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán thương mại, ông Choi khẳng định quá trình thảo luận không hề diễn ra vội vàng, mà chỉ là do Mỹ hoãn áp thuế đối trong 90 ngày. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh Hàn Quốc không có lý do gì để phải đạt được thỏa thuận trước cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 29/4 (giờ địa phương), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết khung đàm phán thương mại với Hàn Quốc đang dần hình thành. Khi được hỏi về khả năng hoãn đàm phán do cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 3/6 và bầu cử Thượng viện Nhật Bản vào tháng 7 tới, ông Bessent trả lời rằng Chính phủ của những nước này muốn thiết lập khung tham vấn thương mại trước bầu cử, để cho thấy chính quyền đã đạt được tiến triển trong đàm phán với Mỹ.Bộ trưởng Bessent nhận định Hàn Quốc và Nhật Bản đã thể hiện rõ ý định giải quyết vấn đề thuế quan trên bàn đàm phán trước khi bước vào chiến dịch vận động tranh cử.