Hàn Quốc công bố đối sách đổi mới an toàn hàng không

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 30/4 công bố "Phương án đổi mới an toàn hàng không" sau vụ thảm họa máy bay Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla) vào ngày 29/12 năm ngoái cướp đi 179 sinh mạng.Nội dung chính của phương án vừa được công bố là phát triển công nghệ ngăn chặn các va chạm với chim bằng máy bay mini không người lái drone, thắt chặt quy định về thời gian bảo trì máy bay và kinh nghiệm của kỹ sư bảo trì.Trước tiên, để cải thiện về hạ tầng an toàn tại các sân bay, 7 sân bay trong nước đang sử dụng kết cấu đỡ đài chỉ hướng hạ cánh (Localizer) bằng bê tông sẽ được đổi sang kết cấu cốt thép nhẹ, dễ bị phá vỡ khi va chạm.Ngoài ra, các sân bay trên cả nước sẽ được đảm bảo khu vực an toàn cuối đường cất hạ cánh (RESA) có chiều dài trên 240m. Với những sân bay khó đáp ứng tiêu chuẩn này thì phải dùng vật liệu hãm trượt đường cất hạ cánh (EMAS).Bộ Địa chính sẽ xây dựng một hệ thống đa tầng "Bird Dome" để phòng ngừa các vụ va chạm với chim.Bộ sẽ tăng cường nhân lực chuyên trách để thực hiện các biện pháp phòng ngừa va chạm với chim ở cự ly gần. Với các cự ly trung bình trong khoảng 4 km, Bộ sẽ phát triển phương pháp sử dụng cụm drone tối đa 20 chiếc để xua đuổi chim. Đối với khoảng cách xa hơn, Bộ sẽ lần lượt áp dụng radar thăm dò chim, bắt đầu từ sân bay quốc tế Muan vào năm 2026.Để ngăn ngừa tai nạn hàng không, thời gian kiểm tra trước và sau chuyến bay cũng như kiểm tra giữa hành trình bay sẽ được nâng từ 2 phút lên 8 phút. Kinh nghiệm tối thiểu của kỹ sư bảo trì máy bay được nâng từ 2 năm lên 3 năm.Ngoài ra, đối với những hãng hàng không có tỷ lệ vận hành máy bay cao hoặc thường xuyên xảy ra lỗi kỹ thuật và chậm chuyến, Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra an toàn đặc biệt hoặc phối hợp với khối tư nhân để kiểm tra về tình hình bảo trì máy bay.Trong tương lai, các hãng hàng không để xảy ra tai nạn gây thương vong về người sẽ không được phân bổ khai thác đường bay mới trong vòng một năm tính từ ngày xảy ra tai nạn.