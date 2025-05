Tỷ lệ học sinh Hàn Quốc có vấn đề về thị lực có xu hướng tăng

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 30/4 công bố kết quả thống kê mẫu kiểm tra sức khỏe học sinh năm 2024 được phân tích dựa trên kết quả kiểm tra sức khỏe và phát triển thể chất của học sinh tại 1.076 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc.Kết quả phân tích cho thấy chiều cao trung bình của nam sinh lớp 1 là 122,5 cm, lớp 4 là 140,5 cm, lớp 7 là 161,5 cm và lớp 10 là 172,9 cm. Trong khi đó, chiều cao bình quân ở nữ sinh lớp 1 là 121 cm, lớp 4 là 139,7 cm, lớp 7 là 157,5 cm, và lớp 10 là 161,3 cm. Chỉ số chiều cao của cả nam sinh và nữ sinh đều tương đương với mức của 5 năm gần đây.Xét về cân nặng, học sinh nam nặng trung bình 25,3 kg khi học lớp 1, 39,2 kg ở lớp 4, 56,1 kg vào lớp 7 và 70 kg khi ở lớp 10. Học sinh nữ lớp 1 trung bình nặng 24,2 kg, lớp 4 là 35,8 kg, lớp 7 là 50,3 kg và lớp 10 là 56,9 kg. Cân nặng của cả học sinh nam và nữ cũng tương tự so với các năm trước.Tỷ lệ học sinh thuộc nhóm béo phì là 29,3%, ghi nhận xu hướng giảm trong ba năm liên tiếp. Xét theo từng cấp học, học sinh trung học phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất với 30,8%, tiếp đến là tiểu học và trung học cơ sở lần lượt là 29,4% và 27,5%. Xét theo khu vực, học sinh ở vùng nông thôn có tỷ lệ bị béo phì là 33,1%; cao hơn 4,5% so với 28,6% học sinh ở thành phố. Tuy vậy, con số này đã giảm 1,2% so với mức 5,7% của năm 2023.Việc kiểm tra sức khỏe bao gồm 10 hạng mục như răng miệng, thị lực, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu, lao phổi và huyết áp, được thực hiện đối với học sinh lớp 1 và lớp 4 ở cấp tiểu học, lớp 7 ở cấp trung học cơ sở và lớp 10 ở bậc trung học phổ thông.Kết quả kiểm tra thị lực cho thấy 57,04% học sinh có vấn đề về thị lực, tăng 1,05% so với mức 55,99% vào một năm trước. Tỷ lệ này từng giảm xuống 55,17% vào năm 2022 sau khi đạt 58,02% năm 2021, nhưng hiện đang có xu hướng tăng trở lại.Tỷ lệ học sinh bị sâu răng cũng tăng từ 17,27% vào năm 2023 lên 18,7% vào năm ngoái, đảo ngược xu hướng giảm liên tục từ mức 25,01% vào năm 2019.Ngoài ra, các học sinh lớp 4, lớp 7 và lớp 10 thuộc nhóm béo phì cũng được xét nghiệm máu để nhằm phát hiện và điều trị sớm các loại bệnh lý. Kết quả cho thấy 16,37% học sinh có hàm lượng cholesterol cao, 26,76% học sinh có hàm lượng chất béo Triglyceride cao và 12,93% có hàm lượng cholesterol xấu (LDL) cao.