Mức lương của lao động hợp đồng tại Hàn Quốc chỉ bằng 66% nhân viên chính thức

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 29/4 đã công bố kết quả khảo sát về tình hình tuyển dụng tháng 6/2024. Trong đó, tổng tiền lương theo giờ của người lao động tại các doanh nghiệp có trên 1 lao động là 22.878 won (16,08 USD), tăng 10%.Tuy nhiên, tổng tiền lương tháng 6 của người lao động chỉ tăng 2,7%. Điều này là do số ngày làm việc trong tháng 6 năm ngoái giảm hai ngày so với cùng kỳ năm trước, khiến thời gian làm việc giảm 10,8 giờ, kéo theo mức tăng đáng kể trong tổng tiền lương tính theo giờ.Tiền lương theo giờ của nhân viên chính thức là 27.703 won (19,47 USD), tăng 11,7%, lao động hợp đồng là 18.404 won (12,94 USD), tăng 4,7%, chỉ bằng 66,4% nhân viên chính thức, thấp hơn 4,5% so với một năm trước, thấp nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2008.Bộ Tuyển dụng và lao động giải thích do đối với nhân viên chính thức, phần lớn tính lương theo tháng hoặc theo năm, nên khi số ngày làm việc giảm, lương theo giờ sẽ tăng. Còn đối với lao động hợp đồng, sự gia tăng lao động hợp đồng ngắn hạn khiến tỷ lệ tăng lương ở mức thấp.Tỷ trọng lao động có mức lương thấp (lao động có mức lương dưới hai phần ba mức lương trung vị) chiếm 16,08%, giảm 0,16% so với một năm trước. Mức lương trung vị tháng 6 năm ngoái là 3.406.000 won (2.394 USD).Thời gian làm việc bình quân của toàn bộ người lao động là 146,8 giờ, giảm 10,8 giờ so với tháng 6 năm 2023, do số ngày làm việc tháng 6 năm ngoái ít hơn hai ngày.Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội ở nhân viên biên chế đạt trên 94%, tương tự một năm trước. Tỷ lệ này ở lao động hợp đồng là từ 68-82%.Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí là 51,5%, tương tự một năm trước, trong đó tỷ lệ này ở nhân viên biên chế là 60%, tăng 0,1%, lao động hợp đồng là 28,8%, tăng 0,3%.Tỷ lệ tham gia công đoàn của người lao động là 9,7%, giảm 0,2%.