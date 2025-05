Du lịch Hàn Quốc phục hồi hơn 105% so với trước đại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 30/4 công bố số liệu cho biết số du khách nước ngoài đến Hàn Quốc trong tháng 3 vừa qua đạt 1.614.596 người, tương đương 105,1% của cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Quốc gia có số du khách đến Hàn Quốc nhiều nhất trong tháng trước là Trung Quốc với 417.000 người, tiếp theo là Nhật Bản 383.000 người, Đài Loan 140.000 người, Mỹ 132.000 người và Việt Nam 53.000 người.Trong đó, tỷ lệ khách du lịch đến từ Đài Loan, Mỹ và Việt Nam đã tăng lần lượt là 42,1%, 56,8% và 12,5%; cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, lượng du khách từ Trung Quốc và Nhật Bản đã phục hồi lần lượt 85,5% và 102,2% so với tháng 3/2019.Xét theo khu vực, lượng du khách từ khu vực châu Phi-Trung Đông tăng 107,5%, còn lượng khách từ châu Âu và châu Mỹ tăng 134% so với tháng 3/2019, vượt mức trước đại dịch COVID-19.Tổng số khách quốc tế đến Hàn Quốc trong quý I năm nay đạt 3,87 triệu người, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái và 100,7% so với quý I/2019. Xét theo quốc gia, lượng du khách đến từ Trung Quốc là 1,12 triệu người, Nhật Bản 780.000 người, Đài Loan 400.000 người, Mỹ 280.000 người và Việt Nam 130.000 người.Mặt khác, số người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài trong tháng 3 vừa qua là 2.197.971 người, tương đương 94,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tính trong quý I/2025, tổng cộng có 7,8 triệu người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài, cao gấp đôi lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc.