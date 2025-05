KHNP được chọn là nhà thầu cuối cùng dự án nhà máy điện hạt nhân tại Séc

Photo : KBS News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin tại cuộc họp Nội các ngày 30/4 (giờ địa phương), Chính phủ Séc đã phê chuẩn ngân sách xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử mới ở Dukovany, và sẽ ký kết hợp đồng chính thức với Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) vào ngày 7/5.KHNP và công ty điện hạt nhân Dukovany II (EDU II) thuộc tập đoàn điện lực Séc (CEZ), chủ đầu tư dự án, dự kiến sẽ ký kết hợp đồng chính thức dưới sự chứng kiến của quan chức Chính phủ hai nước tại thủ đô Praha.Đây là đơn hàng xuất khẩu nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Hàn Quốc sau 16 năm, kể từ dự án nhà máy điện hạt nhân Barakah, Các Tiểu vương Quốc Ả-rập Thống nhất năm 2009.Dự kiến, KHNP sẽ tiến hành xây dựng nhà máy số 5 và số 6 trong khu phức hợp điện nguyên tử Dukovany miền Đông Nam Séc, nơi hiện có 4 nhà máy điện hạt nhân. Tổng quy mô dự án này là 400 tỷ koruna (18,16 tỷ USD). Trường hợp Chính phủ Séc ấn định tiếp kế hoạch xây dựng nhà máy số 3 và số 4 tại khu phức hợp hạt nhân Temelin miền Nam Séc thì dự kiến KHNP sẽ lại giành được quyền ưu tiên đàm phán.Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc tham gia đấu thầu dự án nhà máy điện hạt nhân Dukovany từ năm 2022. Nhờ giá cả cạnh tranh và năng lực đảm bảo tiến độ thi công, KHNP đã vượt qua được đối thủ là tập đoàn điện lực Pháp (EDF) và hãng Westinghouse (Mỹ) để được Chính phủ Séc chọn làm nhà thầu ưu tiên đàm phán vào tháng 7 năm ngoái.Ban đầu, KHNP đặt mục tiêu ký hợp đồng chính thức vào tháng 3 năm nay, nhưng đã bị trì hoãn do vấp phải tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ với hãng Westinghouse và do các đối thủ cạnh tranh khác kháng nghị về quy trình đấu thầu lên cơ quan chống độc quyền của Séc.Tháng 1 năm nay, Westinghouse đạt được thỏa thuận với KHNP về việc dừng vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, rút lại đơn khiếu nại lên Văn phòng chống độc quyền (UOHS) của Séc. Ngày 24/4 vừa qua, UOSH bác các khiếu nại còn lại và chỉ 6 ngày sau, Chính phủ Séc công bố về việc ký kết hợp đồng chính thức với doanh nghiệp Hàn Quốc.