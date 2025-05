Quyền Tổng thống Han Duck-soo triệu tập cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan về an ninh

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 1/5 đã chủ trì cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan về an ninh, chỉ đạo các ban ngành phải duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó chặt chẽ với các mối đe dọa mới, không để xảy ra một lỗ hổng nào trong quá trình bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.Ông Han chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên vẫn đang tăng tốc thắt chặt quan hệ với Nga, cải tiến hệ thống vũ khí nhắm vào Hàn Quốc, âm mưu tiến hành các động thái khiêu khích mới. Chính phủ, doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc liên tục đứng trước rủi ro bị tấn công mạng từ miền Bắc.Quyền Tổng thống nhấn mạnh nhuệ khí của quân đội là yếu tố cốt lõi quyết định thắng bại trong chiến tranh. Do đó, các ban ngành hữu quan phải nỗ lực đặc biệt để cải thiện đãi ngộ cho binh sĩ, nâng cao nhuệ khí toàn quân. Những nỗ lực này là yếu tố quyết định sự an toàn và thắng lợi của Hàn Quốc trong các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.Bên cạnh đó, Quyền Tổng thống chỉ ra rằng trong quá trình đối phó với trật tự quốc tế mới, bao gồm đàm phán thương mại với Mỹ, phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, tiến hành đàm phán một cách bình tĩnh, nghiêm túc trên nguyên tắc "không thỏa hiệp đối với an ninh quốc gia".Ông Han nhấn mạnh một nền an ninh vững chắc là nền tảng của quốc gia, là trụ đỡ cho nền kinh tế. Các ban ngành an ninh, ngoại giao phải đoàn kết một lòng, giữ vững tinh thần trách nhiệm và hết lòng vì người dân.Cuộc họp trên là hoạt động cuối cùng của ông Han trên cương vị Quyền Tổng thống. Vào chiều ngày 1/5, ông đã thông báo về việc từ chức Thủ tướng để làm điều bản thân "có thể làm và phải làm" để đưa Hàn Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại.Ông Han dự kiến sẽ chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống tại Quốc hội vào ngày 2/5.