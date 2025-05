Dập tắt cháy rừng tái bùng phát ở Daegu

Photo : KBS News

Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc công bố tính đến 8 giờ sáng ngày 1/5, đám cháy rừng tái bùng phát trên núi Hamji (Hàm Chi), thuộc quận Buk, thành phố Daegu đã được dập tắt.Đám cháy rừng ở Daegu bùng phát lần đầu tiên vào lúc 2 giờ 1 phút chiều ngày 28/4, sau đó đã được dập tắt sau 23 giờ, nhưng lại tái bùng phát vào lúc 7 giờ 31 tối ngày 29/4. Lửa và khói bốc lên tại 5 khu vực phía Bắc và phía Đông ngọn núi, bao gồm khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ cháy đầu tiên. Lúc 5 giờ 13 phút chiều ngày 30/4, khi đám cháy lan tới khu vực phường Seobyeon, nơi tập trung nhiều nhà dân, cơ quan lâm nghiệp đã phải gửi tin nhắn khẩn cấp yêu cầu người dân sống ở khu vực lân cận sơ tán tới địa điểm an toàn. Tổng cộng đã có hơn 200 người dân phải sơ tán tới các địa điểm được chỉ định.Trong đêm, cơ quan chức năng đã huy động một lượng lớn nhân lực và trang thiết bị để tham gia dập lửa, nỗ lực lập đường chắn lửa để ngọn lửa không lan rộng sang khu vực phường Seobyeon và Guam, những nơi tập trung đông dân cư.Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã huy động hơn 60 xe chữa cháy và hơn 200 nhân lực để dập lửa trong đêm. Khi trời sáng, có thêm 884 nhân lực và 43 trực thăng được điều động để tham gia dập tàn lửa.Do đám cháy tái bùng phát, khu vực bị thiệt hại do cháy rừng ở núi Hamji, Daegu đã tăng thêm 50 héc-ta so với công bố ban đầu, thành 310 héc-ta.