Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ tháng 4 giảm 6,8%

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/5 công bố kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 4 đạt 10,6 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ 2024.Trong đó, xuất khẩu ô tô, mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, giảm 16%. Xuất khẩu máy móc thông thường, chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, cũng giảm hơn 22%. Xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 31%. Theo đó, quy mô thặng dư thương mại với Mỹ trong tháng 4 đạt 4,5 tỷ USD, giảm 900 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.Sự sụt giảm xuất khẩu sang Mỹ được phân tích là do nhiều nguyên nhân, trong đó có ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Chính phủ Tổng thống Donald Trump, sự thay đổi trong xu hướng kinh tế Mỹ.Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 4 đạt 58,2 tỷ USD, tăng 3,7% nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn khởi sắc.Nhu cầu bộ nhớ băng thông cao (HBM), một mặt hàng xuất khẩu giá trị cao, tăng đã kéo kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tháng 4 vừa qua đạt 11,7 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay.Xuất khẩu thiết bị vô tuyến, viễn thông, trong đó có smartphone, tăng 26,5%. Các mặt hàng khác như y sinh học, pin thứ cấp, tàu thuyền cũng có xu hướng tăng.Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 53,32 tỷ USD, giảm 2,7%. Cán cân thương mại tháng 4 thặng dư 4,88 tỷ USD.Để duy trì năng lực cạnh tranh xuất khẩu, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục tham vấn thuế quan với Mỹ, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu.