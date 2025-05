Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc trong tháng 4/2025 tăng 2,1%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/5 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 4/2025", trong đó giá tiêu dùng tháng trước tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lạm phát đã duy trì ở mức 2% trong 4 tháng liên tiếp kể từ đầu năm nay.Xét theo các mặt hàng, giá thực phẩm tăng mạnh nhất. Chỉ số giá của 84 mặt hàng thực phẩm đã tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2024. Giá sản phẩm chăn nuôi tăng 4,8% do sản lượng giết mổ giảm và giá thịt lợn, thịt bò nhập khẩu cũng như thịt bò nội địa lần lượt tăng 6,8%, 5,4% và 4,2%. Đây là mức cao nhất trong vòng 33 tháng kể từ tháng 7/2022 (6,1%).Giá thủy sản cũng tăng 6,4% do sản lượng đánh bắt giảm, mức cao nhất kể từ 7,4% vào tháng 3/2023. Giá thực phẩm chế biến tăng 4,1%, đẩy giá tiêu dùng tổng thể tăng 0,35%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 16 tháng, kể từ khi đạt 4,2% vào tháng 12/2023. Trong đó, giá bánh mì và cà phê cũng lần lượt tăng 6,4% và 8%.Giá dịch vụ tăng 2,4%, riêng dịch vụ ăn uống tăng 3,2%, mức cao nhất kể từ 3,4% vào tháng 3/2024. Nếu loại trừ dịch vụ ăn uống, giá các dịch vụ cá nhân tăng 3,4%.Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản, không bao gồm các mặt hàng có tác động cao như nông sản và nhiên liệu, tăng 2,4% so với một năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cũng tăng 2,1%.