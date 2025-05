Giải chạy vì trẻ em vùng chiến tranh, thảm họa tại 7 tỉnh thành Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) sẽ tổ chức Giải marathon thiếu nhi quốc tế lần thứ 15 với chủ đề "Đội cứu hộ Save Running" tại 7 tỉnh, thành phố Hàn Quốc từ ngày 3/5, với sự tham gia của hơn 10.000 người. Đây là một sự kiện nhằm gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ ở các khu vực bị chiến tranh và thiên tai.Trong ngày 3/5, giải chạy được tổ chức tại các địa phương là thành phố Daegu, Busan, thành phố Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla), thành phố Sejong; ngày 6/5 tại Seoul và thành phố Anyang (tỉnh Gyeonggi), ngày 17/5 tại thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang).Sự kiện tổ chức tại Seoul có sự tham gia của Chủ tịch Tổ chức Save the Children Hàn Quốc Oh Joon, Giám đốc điều hành hãng tin Yonhap Hwang Dae-il, Giám đốc Văn phòng Save the Children tại Mông Cổ Bayan-Altai Luvsandorj và ca sĩ Lee Ji-hoon.Những người tham gia sẽ đóng vai trò là thành viên Đội cứu hộ Save Running, chạy quãng đường "mini-marathon" dài 4,2 km, và tham gia các nhiệm vụ cứu trợ khẩn cấp trong tình huống xảy ra thiên tai, thảm họa như vận chuyển và phân phát hàng hóa cứu trợ ở mỗi km. Ở chặng cuối, những người tham gia sẽ được thấy hình ảnh các em nhỏ hồi phục sau thảm họa, từ đó cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đua.Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn có một số gian trải nghiệm về các chủ đề đa dạng như viết thư cho người bạn ở nơi đang xảy ra chiến tranh, in dấu bàn tay, làm móc khóa tái chế.Tổ chức Save the Children là tổ chức phi Chính phủ hoạt động vì trẻ em có quy mô lớn nhất trên thế giới, đặt trụ sở tại London, Anh. Hiện tại, tổ chức này đang cử các nhà hoạt động cứu hộ chuyên môn tới hiện trường những khu vực xảy ra chiến tranh hoặc thiên tai, sự cố do biến đổi khí hậu trên toàn thế giới, triển khai hoạt động cứu hộ khẩn cấp trong 72 giờ vàng. Tổ chức này cũng đang triển khai chiến dịch "Save One" giúp đỡ trẻ em ở các vùng thiên tai, thảm họa trên toàn thế giới.