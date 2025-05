Diễn viên Park Bo-gum xếp thứ nhất trong danh sách Chỉ số thương hiệu Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu thương hiệu châu Á, một cơ quan đánh giá dựa trên dữ liệu lớn của Hàn Quốc, ngày 2/5 đã công bố "Chỉ số thương hiệu Hàn Quốc (K-brand)".Trong hạng mục diễn viên, nam diễn viên Park Bo-gum xếp thứ nhất, thứ hai là nam diễn viên Lee Byung-hun, thứ ba là diễn viên Park Hyung-sik, thứ 4 là diễn viên Ha Jung-woo, thứ 5 là nữ diễn viên Park Eun-bin. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về nam diễn viên Byeon Woo-seok, Kang Ha-neul, nữ diễn viên Go Youn-jung, IU và nam diễn viên Yook Sung-jae.Chỉ số thương hiệu Hàn Quốc ở hạng mục diễn viên được thực hiện thông qua phân tích dữ liệu lớn trực tuyến trong tháng 4, tập trung vào 30 diễn viên có lượt tìm kiếm cao nhất trên các cổng thông tin."Chỉ số thương hiệu Hàn Quốc" được tính toán dựa trên các yếu tố như công chúng (Public), xu hướng (Trend), truyền thông (Media), xã hội (Social), phản ứng tích cực (Positive), tiêu cực (Negative), mức độ hoạt động (TA), và chỉ số cộng đồng (Community Index).Giám đốc Viện nghiên cứu thương hiệu châu Á nhận định bảng xếp hạng lần này đã phản ánh những phản ứng vui buồn lẫn lộn mà hai diễn viên chính trong bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (When Life Gives You Tangerines) là Park Bo-gum và IU đã đem đến cho khán giả. Trong khi đó, diễn viên Yook Sung-jae, và diễn viên Go Youn-jung xuất hiện trong bộ phim "Chuyện đời bác sĩ nội trú" (Resident Playbook) cũng đang nổi lên như những ngôi sao Hallyu thế hệ tiếp theo.