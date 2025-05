Bắc Triều Tiên có dấu hiệu vận hành cơ sở hạt nhân phường Yongdok

Photo : YONHAP News

"Beyond Parallel" (Vượt qua sự chia cắt), một trang web chuyên về các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ, ngày 1/5 (giờ địa phương) đưa tin Bắc Triều Tiên có dấu hiệu đang vận hành cơ sở hạt nhân ở phường Yongdok, thành phố Kusong, tỉnh Bắc Pyongan, một cơ sở thử nghiệm chất nổ mạnh dùng cho vũ khí hạt nhân.Trang web này tiến hành so sánh hình ảnh vệ tinh thương mại chụp ngày 10/1 năm nay với các hình ảnh chụp trong quá khứ, cho thấy các công trình xung quanh cơ sở này có dấu hiệu được mở rộng, thêm vào đó là sự di chuyển của xe cộ và con người.Trên hình ảnh vệ tinh, ở khu vực lưu trữ và sản xuất chất nổ xuất hiện thêm một tòa nhà mới, và một tòa nhà khác có vẻ như đã được mở rộng. Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh phát hiện được sự hiện diện của binh sĩ Bắc Triều Tiên.Ở khu vực thử chất nổ xuất hiện hai hố nhỏ, hình dáng tương tự như các hố do chất nổ gây ra. Trước đó, trong hình ảnh vệ tinh chụp vào tháng 3/2002 cũng từng phát hiện một lúc 11 hố được cho là kết quả từ một vụ nổ mạnh. Tuy nhiên, chưa rõ các hố xuất hiện lần này là do vụ nổ hay là một phần của hoạt động nông nghiệp.Cơ sở hạt nhân phường Yongdok nằm cách cơ sở hạt nhân Yongbyon 46 km về phía Tây Bắc. Miền Bắc từng sử dụng cơ sở hạt nhân Yongdok sau khi gia nhập Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) năm 1985. Tuy nhiên, sau đó miền Bắc đã rút khỏi hiệp ước này năm 2003.Chất nổ mạnh (High Explosive) đóng vai trò cốt lõi trong việc kích hoạt phản ứng phân hạch hạt nhân của vật liệu hạt nhân trong vũ khí hạt nhân. Trang web Mỹ giải thích cơ sở hạt nhân Yongdok là nơi duy nhất tại miền Bắc đang được vận hành vào mục đích thiết kế và thử nghiệm bộ kích nổ chất nổ mạnh cho vũ khí hạt nhân.