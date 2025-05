Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị truy tố thêm cáo buộc lạm dụng quyền hạn

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra đặc biệt về vụ thiết quân luật Viện Kiểm sát Hàn Quốc ngày 1/5 đã truy tố không giam giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc lạm dụng quyền hạn, cản trở thực thi quyền lợi.Ngày 26/1 năm nay, khi vẫn còn là Tổng thống đương chức, ông Yoon đã bị truy tố giam giữ với cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn, do tội nổi loạn không được miễn truy tố căn cứ theo Luật Hình sự.Tuy nhiên, do bị cáo đã bị bãi nhiệm chức Tổng thống, nên lần này các công tố viên truy tố bổ sung thêm cáo buộc lạm dụng chức quyền.Một quan chức Viện Kiểm sát cho biết cáo buộc nổi loạn và cáo buộc lạm dụng quyền hạn có mối liên quan với nhau nên cần truy tố sớm để tiến hành thẩm tra đồng thời hai cáo buộc. Các công tố viên đã thu thập được đầy đủ chứng cứ, xác định được lập trường của bị cáo để tiến hành truy tố.Dự kiến trong thời gian tới, Viện Kiểm sát sẽ tăng tốc điều tra đối với những nghi ngờ khác liên quan đến ông Yoon.Hiện tại, cơ quan công tố đang tiến hành điều tra về cáo buộc vợ chồng cựu Tổng thống can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân, cáo buộc gây sức ép đến vụ điều tra một binh sĩ Thủy quân lục chiến tử nạn khi tìm kiếm người mất tích trong mưa lớn, và cáo buộc cản trở thực thi lệnh bắt của Cảnh sát.