Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ tại Washington

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tại Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 26 diễn ra trong hai ngày 1-2/5 tại Washington, hai nước Hàn-Mỹ đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác hơn nữa để đạt mục tiêu an ninh chung trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Tham dự đối thoại, phía Hàn Quốc có Chánh Văn phòng Chính sách Bộ Quốc phòng Cho Chang-rae, phía Mỹ có Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương John Noh và Quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách khu vực Đông Á Andrew Winternitz.Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ là một cơ chế tham vấn an ninh cấp cao được tổ chức lần đầu vào năm 2011, diễn ra mỗi năm từ một đến hai lần, luân phiên giữa Seoul và Washington. Đối thoại lần này là lần tổ chức đầu tiên dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.Hai bên đã đánh giá về toàn bộ tình hình hợp tác ở lĩnh vực quốc phòng và thảo luận về phương hướng chính sách để phát triển hơn nữa lợi ích chung. Seoul và Washington đánh giá đối thoại lần này đã thiết lập được nền tảng hợp tác thực chất để củng cố hơn nữa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Sau cuộc họp, Chánh Văn phòng Cho đã có cuộc gặp Thứ trưởng phụ trách chính sách Bộ Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby để thảo luận về kết quả cuộc họp, trao đổi ý kiến về phương án tăng cường mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ nhằm đảm bảo lợi ích của hai nước.