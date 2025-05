Dân số trẻ em dưới 14 tuổi ở Hàn Quốc thấp kỷ lục trong tháng 4

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc, tính tới tháng 4 năm nay, dân số trẻ em trong độ tuổi từ 0-14 đạt 5.392.237 trẻ, giảm 16.708 trẻ (0,3%) so với tháng 3, chạm mức thấp kỷ lục.Hàn Quốc bắt đầu công bố thống kê về dân số trẻ em 0-14 tuổi từ năm 2008, khi đó đạt 8.518.000 trẻ, sau đó có xu hướng giảm dần qua các năm còn 7.061.000 trẻ vào năm 2015, 6.307.000 trẻ vào năm 2020 và 5.464.000 trẻ vào năm 2024 do tỷ lệ sinh thấp.Tỷ lệ dân số trẻ em dưới 14 tuổi trên tổng dân số cũng giảm từ 17,2% năm 2008 xuống 10,5% tháng 4 năm nay.Thủ đô Seoul là địa phương có tỷ lệ dân số trẻ em 0-14 tuổi ở mức thấp nhất, chỉ đạt 8,9% tổng dân số thành phố. Sau đó tới thành phố Busan và tỉnh Gangwon (9,6%), tỉnh Bắc Gyeongsang (9,7%), tỉnh Bắc Jeolla (9,9%), tỉnh Nam Jeolla (9,9%). Ngược lại, thành phố Sejong là nơi có tỷ lệ dân số trẻ em cao nhất với 17,7%.