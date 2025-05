Lãnh đạo IMF lo ngại kinh tế Trung Quốc giảm phát do thuế quan

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị toàn cầu Milken 2025 diễn ra ở Los Angeles (Mỹ) ngày 5/5 (giờ địa phương), Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva bày tỏ lo ngại về bất ổn gia tăng trong nền kinh tế thế giới do chính sách thuế quan của Mỹ.Về triển vọng kinh tế toàn cầu, lãnh đạo IMF cho biết Quỹ Tiền tệ quốc tế không dự báo về suy thoái kinh tế, nhưng bất ổn đang tồn tại. Bà Georgieva dự báo lạm phát sẽ gia tăng tại các quốc gia đang phát triển đối mặt với cú sốc về nguồn cung quy mô lớn như Mỹ.Ngoài ra, Trung Quốc sẽ có thể đối mặt với nguy cơ giảm phát do cú sốc nghiêm trọng về nhu cầu. Mỗi quốc gia sẽ có thể gặp những khó khăn khác nhau về mặt chính sách, như lạm phát tăng cao hoặc "lạm phát đình trệ" (stagflation) giống như thời kỳ những năm 1970.Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Georgieva cho biết trong thời gian qua, IMF đã kêu gọi Trung Quốc giải quyết 4 vấn đề gây ảnh hưởng tới trong và ngoài nước, trong đó có việc chuyển đổi từ xuất khẩu sang tiêu dùng, ổn định thị trường bất động sản, Nhà nước không can thiệp vào nền kinh tế.Chính phủ Trung Quốc hiện đang gia tăng tỷ trọng ngành chế tạo và dịch vụ, nhưng vẫn cần giảm sự can thiệp của Nhà nước ở lĩnh vực này.