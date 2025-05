Hơn 258.000 cử tri Hàn Quốc tại nước ngoài bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 21

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc ngày 5/5 công bố số cử tri bỏ phiếu bầu cử Tổng thống thứ 21 tại nước ngoài lần này là 258.254 người, tăng 14,2% so với cuộc bầu cử Tổng thống thứ 20 (2022).Trong đó, có 128.932 cử tri sống tại châu Á, chiếm 49,9%, sau đó là châu Mỹ 75.507 người (29,3%), châu Âu là 43.906 người (17%). Xét theo quốc gia, số cử tri bỏ phiếu tại Mỹ là 51.885 người, Nhật Bản là 38.600 người, Trung Quốc là 25.154 người.Về địa điểm bỏ phiếu, số cử tri bỏ phiếu tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản là 18.412 người, sau đó tới Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Los Angeles (Mỹ) 10.341 người, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thượng Hải (Trung Quốc) là 8.892 người.Đợt bỏ phiếu tại nước ngoài sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều hàng ngày trong vòng từ ngày 20-25/5 (giờ địa phương). Thời gian bỏ phiếu cụ thể ở mỗi địa điểm sẽ do Ủy ban quản lý bầu cử tại nước ngoài chỉ định. Thời gian bỏ phiếu có thể điều chỉnh trong các trường hợp bất khả kháng như xảy ra thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, cân nhắc tới số lượng cử tri bỏ phiếu dự kiến.Lá phiếu của cử tri ở nước ngoài sẽ được chuyển về Hàn Quốc qua "túi ngoại giao", sau đó được gửi tới Ủy ban quản lý bầu cử quận, huyện, thành phố bằng thư bảo đảm, dưới sự chứng kiến của các giám sát viên do mỗi đảng tiến cử, rồi được kiểm phiếu cùng với các lá phiếu bầu trong nước sau khi kết thúc thời hạn bầu cử.Cử tri có tên trong danh sách cử tri bỏ phiếu tại nước ngoài nhưng không bỏ phiếu mà về nước thì cần khai báo lên Ủy ban quản lý bầu cử quận, huyện, thành phố nơi cư trú hoặc nơi đăng ký địa chỉ cuối cùng trong vòng từ ngày 26/5 tới ngày bầu cử thì có thể bỏ phiếu trong nước vào ngày 3/6 tới.