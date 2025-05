Photo : YONHAP News

Chỉ một ngày sau khi công bố đánh thuế 100% đối với phim điện ảnh sản xuất tại nước ngoài nhằm cứu vãn ngành điện ảnh trong nước, Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 (giờ địa phương) lại ra thông cáo cho biết vẫn đang xem xét mọi phương án, chưa đi đến quyết định cuối cùng.Động thái này là một bước lùi nữa trong chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, được phân tích là do ý kiến phản đối của giới doanh nghiệp điện ảnh Mỹ.Trên thực tế, truyền thông Mỹ chỉ ra rằng phần lớn phim điện ảnh bom tấn Hollywood thu lời từ thị trường nước ngoài. Nếu Chính phủ Mỹ đánh thuế 100% thì sẽ khiến các quốc gia khác có biện pháp trả đũa tương tự, gây thiệt hại lớn cho ngành điện ảnh xứ cờ hoa. Ngoài ra, điện ảnh vốn không là đối tượng đánh thuế nhập khẩu, nên trên thực tế chính sách này của ông Trump sẽ khó thực hiện.Tạm thời, Tổng thống Trump có kế hoạch gặp gỡ đại diện giới doanh nghiệp điện ảnh để trực tiếp trình bày về chính sách, điều chỉnh để làm hài lòng giới doanh nghiệp.Mặt khác, Chính phủ Mỹ đang tăng tốc triển khai chính sách trục xuất người nhập cư trái phép, hỗ trợ 1.000 USD cùng vé máy bay nếu tự nguyện xuất cảnh. Bộ An ninh nội địa Mỹ ước tính với cách thức hỗ trợ như trên sẽ giúp tiết kiệm 70% chi phí so với việc Chính phủ Mỹ cưỡng chế trục xuất. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng chính sách này sẽ cần tới một khoản ngân sách khổng lồ cùng một lúc, trong khi Chính phủ Tổng thống Trump lại không có phương án huy động ngân sách rõ ràng.