Căng thẳng vấn đề hợp nhất ứng cử viên Tổng thống đảng Sức mạnh quốc dân

Photo : YONHAP News

Trong ngày 6/5, đảng Sức mạnh quốc dân triệu tập cuộc họp toàn thể nghị sĩ ngày thứ hai liên tiếp, thảo luận về việc hợp nhất tranh cử giữa ứng cử viên Tổng thống của đảng là ông Kim Moon-soo và ứng cử viên Tổng thống sơ bộ độc lập Han Duck-soo.Do thời hạn đăng ký ứng cử viên Tổng thống là tới hết ngày 11/5, nên trong cuộc họp cùng ngày, đảng Sức mạnh quốc dân đã bàn bạc về thời điểm hợp nhất tranh cử cụ thể.Ứng cử viên Kim Moon-soo chỉ trích đảng quyết định triệu tập Đại hội toàn đảng vào ngày 10-11/5 tới mà không nêu rõ lý do và nghị sự; đơn phương thông báo về việc thành lập cơ chế xúc tiến hợp nhất tranh cử, vấn đề lẽ ra phải do ông dẫn dắt. Trong khi đó, ứng cử viên Han Duck-soo cũng đang gây sức ép yêu cầu đảng phải ra kết luận về việc hợp nhất tranh cử trước ngày 11/5.Mặt khác, ứng cử viên Kim Moon-soo cùng ngày đã bắt đầu lịch trình thăm thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang kéo dài hai ngày. Điểm đến đầu tiên của ông Kim là thăm hiện trường vụ cháy rừng ở huyện Yeongdeok, tỉnh Bắc Gyeongsang, xem xét tình hình khắc phục thiệt hại, gặp gỡ người dân địa phương. Chiều ngày 6/5, ông Kim thăm tiếp các thành phố Pohang, Gyeongju, Daegu, tiếp xúc với cử tri tại đây.Ứng cử viên Han Duck-soo thì tham dự buổi thảo luận do Câu lạc bộ các nhà ngôn luận Hàn Quốc (Kwanhun Club) tổ chức, nhấn mạnh về việc đoàn kết toàn dân, đồng thời một lần nữa để ngỏ ý định hợp nhất tranh cử Tổng thống.Sau buổi thảo luận, ông Han có cuộc gặp với cựu Thủ tướng Lee Nak-yon, cố vấn thường trực của đảng Tương lai Dân chủ mới. Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc gặp, ông Lee cho biết hai bên đã nhất trí cùng "những người có chung chí hướng" lập ra "liên minh sửa đổi Hiến pháp". Bất cứ ai nếu có hành vi gây rối trật tự Hiến pháp đều phải bị xử lý cứng rắn. Đặc biệt, cựu Thủ tướng Lee nhấn mạnh sẽ cùng nỗ lực để sửa đổi Hiến pháp, đưa Hàn Quốc trở lại thành một quốc gia bình thường.Ông Lee Nak-yon từng giữ chức Thủ tướng Hàn Quốc từ năm 2017-2022, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, khi đảng Dân chủ đồng hành là đảng cầm quyền. Trước đó, ông Lee đã chính thức tuyên bố về việc tranh cử Tổng thống lần thứ 21 này.