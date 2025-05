Seoul khẳng định dược phẩm Hàn Quốc không đe dọa an ninh Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi cho biết Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/5 (giờ địa phương) đã trình Chính phủ Mỹ ý kiến chính thức về cuộc điều tra an ninh quốc gia của Washington đối với mặt hàng dược phẩm nhập khẩu.Trong đó, Seoul nhấn mạnh sản phẩm dược phẩm của Hàn Quốc đang đóng góp vào việc nâng cao khả năng tiếp cận thuốc men của bệnh nhân, sự ổn định chuỗi cung ứng, không hề đe dọa tới an ninh quốc gia của Mỹ, do đó Washington không cần áp dụng biện pháp thuế quan.Đặc biệt, doanh nghiệp phát triển và sản xuất theo hợp đồng (CDMO) của Hàn Quốc có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp dược phẩm Mỹ đa dạng hóa sản xuất, ổn định chuỗi cung ứng, giảm gánh nặng chi phí thuốc men cho bệnh nhân. Đợt bùng phát đại dịch COVID-19 đã cho thấy sự hợp tác đối phó chung giữa hai nước có liên quan trực tiếp tới an ninh quốc gia.Tiếp đó, Seoul đã đề xuất Washington xây dựng chuỗi cung ứng trên nền tảng niềm tin song phương, đẩy cao tối đa lợi ích chung của hai nước.Vào tháng trước, Mỹ đã mở cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với mặt hàng dược phẩm. Chính phủ Tổng thống Trump viện dẫn Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại, cho phép Tổng thống có quyền áp dụng các biện pháp phù hợp như thuế quan để hạn chế nhập khẩu một mặt hàng nhất định, nếu xét thấy mặt hàng đó đe dọa tới an ninh quốc gia của Mỹ.Hôm 5/5, ông Trump cho biết sẽ công bố thuế quan với mặt hàng dược phẩm "trong vòng hai tuần tới".