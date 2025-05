Ngoại trưởng Hàn-Mỹ điện đàm thảo luận về đàm phán thuế quan

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul ngày 6/5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, trao đổi về chính sách thuế quan của Mỹ.Đây là cuộc đối thoại giữa Ngoại trưởng hai nước sau hơn một tháng kể từ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra vào tháng 4 vừa qua.Ông Cho nhấn mạnh cần phải tìm kiếm giải pháp đôi bên cùng có lợi khi đàm phán thuế quan với Mỹ. Tuy nhiên, quá trình này cần có thêm thời gian do Hàn Quốc đang chuẩn bị bầu cử Tổng thống.Bộ trưởng Cho đề nghị Washington cân nhắc đến vị thế đặc biệt của Hàn Quốc với tư cách là nước đồng minh và là quốc gia đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ. Đáp lại, Ngoại trưởng Rubio khẳng định sẽ tích cực hợp tác trong vấn đề này.Trong bối cảnh Washington muốn quảng quá về thành tựu kinh tế nhân dịp kỷ niệm 100 ngày Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Mỹ đã từng cho rằng Hàn Quốc và Nhật Bản đang gấp rút đàm phán thuế quan khi sắp bước vào cuộc bầu cử. Phát biểu này của ông Cho dường như khẳng định lại lập trường của Chính phủ Hàn Quốc rằng sẽ không kết thúc đàm phán thuế quan trước khi chính quyền mới ra mắt.Ngoài ra, Bộ trưởng Cho cũng đề nghị Mỹ quan tâm để đảm bảo cuộc điện đàm giữa Tổng thống hai nước được diễn ra ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 3/6 tới. Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Trump, coi trọng đồng minh Hàn-Mỹ và sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ này trong tương lai.Giới phân tích nhận định cuộc điện đàm lần này phản ánh sự nhất trí của hai nước về tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc trong bối cảnh tình hình có sự thay đổi, khi Quyền Tổng thống Lee Ju-ho đang điều hành đất nước Hàn Quốc, trong khi Mỹ vừa thay đổi nhân sự cho vị trí Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng.