Chủ tịch SK xin lỗi về vụ tấn công mạng công ty viễn thông SKT

Photo : YONHAP News

Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won ngày 7/5 đã trực tiếp lên tiếng xin lỗi về vụ công ty viễn thông SK Telecom (SKT) bị tin tặc tấn công làm rò rỉ thông tin USIM của người dùng xảy ra cách đây 19 ngày.Tại cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở SKT vào cùng ngày, ông Chey xin lỗi vì những bất tiện, bất an mà khách hàng và người dân phải chịu đựng bởi vụ tấn công mạng. Chủ tịch SK cho biết hãng sẽ kiểm điểm sâu sắc về vụ việc lần này, cam kết làm hết sức để giải quyết vấn đề, không để khách hàng bị thiệt hại thêm nữa.Chủ tịch Chey khẳng định sẽ tích cực phối hợp với Chính phủ để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc, lập Ủy ban đổi mới an ninh nội bộ, tăng cường đầu tư vào an ninh.Tuy nhiên, về vấn đề tranh cãi hiện nay là SKT vẫn thu phí phạt hợp đồng đối với các khách hàng muốn hủy thuê bao của hãng, ông Chey chỉ trả lời sẽ thảo luận tại Hội đồng quản trị do đây là vấn đề cần xem xét về mặt pháp lý và tính công bằng.Tính đến ngày 7/5, SKT đã hoàn tất đăng ký dịch vụ bảo vệ USIM cho toàn bộ 24.110.000 thuê bao của hãng, nhằm ngăn chặn thiệt hại tái diễn sau vụ tấn công mạng. Các thuê bao chuyển vùng quốc tế chưa thể đăng ký dịch vụ này sẽ có thể đăng ký từ giữa tuần sau.Hiện đã có 1,07 triệu người dùng hoàn tất thay thế USIM. Phía SKT cho biết cho tới thời điểm hiện tại, hãng vẫn chưa ghi nhận thêm trường hợp nào bị thiệt hại, và vẫn đang duy trì an ninh ở mức cao nhất.