Doanh thu 5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc chiếm 40% GDP

Theo Ủy ban Giao dịch công bằng Hàn Quốc, doanh thu trong năm 2024 của 92 tập đoàn lớn trong nước (tài sản trên 5.000 won (3,62 tỷ USD)) đạt 2.007.700 tỷ won (1.454 tỷ USD), tương đương 78,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Hàn Quốc năm ngoái.Trong số này, doanh thu của 46 tập đoàn đứng đầu (tài sản trên 11.600 tỷ won (8,4 tỷ USD) và bị hạn chế đầu tư chéo cổ phần giữa các công ty thành viên) đạt 1.833.100 tỷ won (1.327 tỷ USD), chiếm 71,9% GDP danh nghĩa. Các tập đoàn hàng đầu chiếm 91,3% tổng doanh thu của 92 tập đoàn lớn.Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm cả các khoản phát sinh tại nước ngoài, nên không hoàn toàn trùng khớp với phạm vi GDP. Tuy nhiên, do doanh thu và GDP có điểm chung là phản ánh sản lượng hàng hóa, dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định, nên có thể được coi như thước đo để đánh giá về tỷ trọng GDP của các doanh nghiệp lớn.Samsung, tập đoàn số một Hàn Quốc, ghi nhận doanh thu là 331.800 tỷ won (240,4 tỷ USD) trong năm ngoái, chiếm tới 13% GDP. Tiếp theo là tập đoàn ô tô Hyundai 279.800 tỷ won (202,7 tỷ USD), chiếm 11% GDP, và tập đoàn SK 205.900 tỷ won (149,2 tỷ USD), chiếm 8,1%.Tổng doanh thu của 5 tập đoàn hàng đầu gồm Samsung, SK, ô tô Hyundai, LG và Lotte đạt 1.025.000 tỷ won (742 tỷ USD), tương đương khoảng 40% Tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc trong năm 2024.Mặc dù hiện tượng nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào các tập đoàn lớn không phải vấn đề xa lạ, nhưng mỗi chính quyền lại có cách tiếp cận chính sách hoàn toàn khác nhau.Chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in ra mắt năm 2017 lấy dân chủ hóa kinh tế làm trụ cột trong chính sách kinh tế, và giao cho Ủy ban Giao dịch công bằng xúc tiến cải cách giới tài phiệt. Khi đó, Chính phủ Tổng thống Moon tập trung vào việc ngăn chặn các hành vi lách luật như giao dịch nội bộ trái phép của các tập đoàn lớn, cải thiện mối quan hệ bất bình đẳng để mọi chủ thể kinh tế cùng phát triển. Tỷ trọng doanh thu của các tập đoàn lớn trên GDP từng đạt 70,9% năm 2018, đã giảm xuống 68,7% vào năm 2019 và 65,3% vào năm 2020.Sau khi xảy ra đại dịch COVID-19, do các tập đoàn lớn có khả năng đối phó tốt với khủng hoảng, nên doanh thu tăng mạnh, tỷ trọng doanh thu trên GDP năm 2021 tăng lên thành 73,5%, năm 2022 thậm chí tăng lên tới 85,2%.Sau đó, dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ra mắt vào tháng 5/2022, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai các chính sách thân thiện với doanh nghiệp lớn, như hạ mức thuế trần trong thuế doanh nghiệp, nới lỏng quy chế doanh nghiệp. Tỷ trọng doanh thu của các tập đoàn lớn so với GDP giảm xuống 79,4% năm 2023 và 78,8% năm 2024, thấp hơn thời kỳ COVID-19, nhưng vẫn cao hơn giai đoạn đầu nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.