Tỷ giá hối đoái won-USD giảm trước kỳ vọng về đàm phán Mỹ-Trung

Photo : YONHAP News

Tỷ giá hối đoái won-USD đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/5 ở mức 1.398 won đổi 1 USD, giảm 7,3 won so với phiên trước.Mở cửa phiên giao dịch cùng ngày, tỷ giá hối đoái được giao dịch ở mức 1.380 won đổi 1 USD, rồi sau đó giảm xuống 1.379,7 won đổi 1 USD, mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua kể từ phiên giao dịch ngày 6/11 năm ngoái.Tỷ giá won-USD từng vượt mốc 1.400 won đổi 1 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Kể từ sau vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái tại Hàn Quốc, tỷ giá tăng rất mạnh, có lúc ngấp nghé ngưỡng 1.500 won đổi 1 USD. Trong vòng 4 phiên từ ngày 29/4, tỷ giá đang có xu hướng giảm, đặc biệt giảm mạnh trong phiên ngày 2/5.Sự sụt giảm này được phân tích là do tâm lý kỳ vọng về khả năng Mỹ và Trung Quốc đạt được đàm phán thương mại sau một thời gian đối đầu căng thẳng về chính sách thuế quan. Đặc biệt, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ đối thoại chính thức về thương mại và kinh tế tại Thụy Sĩ vào ngày 8/5.Các chuyên gia kinh tế Hàn Quốc phân tích rằng đồng won của Hàn Quốc phản ứng rất nhạy cảm với quan hệ Mỹ-Trung. Do đó, chỉ riêng khả năng hai nước chuyển từ đối đầu sang đàm phán thương mại cũng tác động rất lớn tới tỷ giá won-USD.Nhà nghiên cứu Min Kyung-won thuộc Ngân hàng Woori (Hàn Quốc) phân tích từ ngày 2/5, tiền tệ các nước châu Á, dẫn đầu là đồng đô-la Đài Loan (Đài tệ), đồng loạt tăng trước kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, dẫn tới đồng won cũng tăng giá trị theo. Từ đầu tháng, đồng Đài tệ đã tăng giá trị khoảng 6%.Một số ý kiến suy đoán rằng Mỹ đã gây áp lực khiến Đài Loan phải nâng giá Đài tệ trong quá trình đàm phán về thuế quan. Tuy nhiên, chính quyền Đài Loan đã bác bỏ điều này, khẳng định không thảo luận về vấn đề tỷ giá với Mỹ, sau đó xu hướng tăng của đồng Đài tệ cũng hạ nhiệt.Các chuyên gia thị trường ngoại hối thì cho rằng đây mới chỉ là tâm lý cảnh giác từ thị trường do chưa có nội dung cụ thể về việc Mỹ gây sức ép buộc Đài Loan nâng giá tiền tệ.