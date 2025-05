Số dư giao dịch vàng bằng tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc vượt mốc 785 triệu USD

Photo : YONHAP News

Giới ngân hàng Hàn Quốc cho biết tính đến cuối tháng 4/2025, số dư giao dịch vàng bằng tài khoản "Gold Banking" tại ba ngân hàng Kookmin, Shinhan và Woori đã đạt 1.102,5 tỷ won (789 triệu USD). Con số này tăng 76 tỷ won (54,4 triệu USD) so với mức 1.026,5 tỷ won (734,7 triệu USD) của một tháng trước, và gấp khoảng 1,8 lần so với mức 610,1 tỷ won (436,7 triệu USD) vào cuối tháng 4 năm ngoái.Gold Banking là sản phẩm cho phép mua bán vàng thông qua tài khoản ngân hàng. Từ năm 2023 đến nửa đầu năm 2024, số dư Gold Banking tại ba ngân hàng của Hàn Quốc dao động trong khoảng 500-600 tỷ won (358-429 triệu USD), nhưng bắt đầu tăng nhanh từ nửa cuối năm ngoái và lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ won (715,7 triệu USD) vào tháng 3/2025.Gold Banking trở nên phổ biến nhờ giá vàng, một tài sản an toàn, tăng mạnh trong bối cảnh tình hình trong và ngoài nước còn bất ổn.Giá mỗi gram loại vàng thỏi 1 kg trên thị trường vàng tại Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) vào ngày 2/5 vừa qua được giao dịch là 148.270 won (106,12 USD). Mặc dù con số này thấp hơn mức đỉnh 168.500 won (120,6 USD) vào ngày 14/2, nhưng vẫn cao hơn 16,3% so với mức 127.850 won (91,5 USD) vào cuối năm 2024.Giá vàng quốc tế trong phiên giao dịch ngày 22/4 cũng lần đầu tiên vượt mốc 3.500 USD/ounce.Mặc dù vàng miếng đang khan hiếm, nhưng lượng bán ra vẫn duy trì được sự ổn định. Tổng doanh thu bán vàng miếng tại 5 ngân hàng thương mại lớn của Hàn Quốc (Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, Nonghyup) trong tháng 4 năm nay đạt khoảng 34,87 tỷ won (25 triệu USD). Con số này gần bằng với mức 38,64 tỷ won (27,7 triệu USD) của tháng 3, thời điểm nhiều ngân hàng tạm ngừng bán vàng miếng do thiếu nguồn cung, và cao gấp 3,9 lần so mức khoảng 8,98 tỷ won (6,4 triệu USD) hồi tháng 4 năm ngoái.Từ sau khi vượt mốc 10 tỷ won (7,2 triệu USD) vào tháng 5 năm ngoái, doanh số bán vàng miếng hàng tháng tại 5 ngân hàng duy trì ở mức 10-20 tỷ won (7,2-14 triệu USD), trước khi tăng vọt lên 88,293 tỷ won (63,2 triệu USD) vào tháng 2 năm nay.Khi lượng bán tăng mạnh, các đơn vị cung ứng như Tổng công ty đúc tiền, bảo mật in ấn và chế tác thẻ nhận diện (KOMSCO) và Sở giao dịch vàng Hàn Quốc đã phải tạm dừng bán do bất ổn trong nguồn cung, dẫn đến hiện tượng “cháy hàng” vàng miếng.