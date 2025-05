Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 8/5 cho biết vào khoảng 8 giờ 10 phút đến 9 giờ 20 phút sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều loại tên lửa khác nhau, được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, từ thành phố Wonsan của tỉnh Kangwon về vùng biển phía Đông Hàn Quốc. Các tên lửa này đã bay xa tối đa khoảng 800 km trước khi rơi xuống biển.Quân đội Hàn Quốc nhận định vụ phóng thử nghiệm lần này của Bắc Triều Tiên là để đánh giá hiệu suất trước khi xuất khẩu hoặc để kiểm tra độ ổn định khi bay của tên lửa. Bình Nhưỡng được cho là đã phóng thử nghiệm kết hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23, được mệnh danh là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên, cùng với pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn 600 mm KN-25. Đặc biệt, vụ phóng thử nghiệm lần này được miền Bắc thực hiện theo hình thức phóng liên tiếp 4-5 lần từ xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động (TEL).Động thái phóng tên lửa đạn đạo lần này của miền Bắc diễn ra sau khoảng hai tháng kể từ đợt phóng vào ngày 10/3 vừa qua. Đây là vụ phóng thứ hai kể từ khi Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt vào tháng 1 vừa qua, và cũng là vụ phóng thứ 4 của miền Bắc trong năm nay, sau vụ phóng tên lửa đạn đạo bội siêu thanh tầm trung và tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) lần lượt vào ngày 6 và 14/1, cùng tên lửa đạn đạo tầm gần (CRBM) vào ngày 10/3.Bình Nhưỡng gần đây không phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), mà chủ yếu tập trung vào SRBM và CRBM. Động thái này được cho là nhằm tránh kích động đến chính quyền Tổng thống Trump, cũng như là để chuẩn bị cho việc xuất khẩu loại vũ khí này sang Nga.Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc sáng cùng ngày đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình an ninh, thảo luận các phướng án đối phó với vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Văn phòng An ninh quốc gia cho biết sẽ chú ý theo dõi động thái của Bắc Triều Tiên và duy trì tư thế sẵn sàng để có thể ứng phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào của Bình Nhưỡng.Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ ngày 8/5 cũng lên án mạnh mẽ hành động này của Bắc Triều Tiên, kêu gọi Bình Nhưỡng hạn chế các hành vi trái phép, khiến tình hình trở nên bất ổn. Bộ Tư lệnh cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ động thái của miền Bắc, dù hành động khiêu khích lần này không đe dọa ngay lập tức tới người dân, lãnh thổ hay các nước đồng minh của Mỹ. Cơ quan này cũng khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết quan chức hạt nhân ba nước Hàn-Mỹ-Nhật cùng ngày đã điện đàm, chia sẻ đánh giá và thảo luận phương án phối hợp về vụ phóng của miền Bắc. Ba bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục theo dõi khả năng Bắc Triều Tiên có thêm các động thái khiêu khích, duy trì hợp tác chặt chẽ để ứng phó cứng rắn với các hành vi đe dọa của Bình Nhưỡng, dựa trên nền tảng đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc và hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.