Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thảo luận về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 7/5 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook nhấn mạnh cần phải nghiêm túc thực hiện các lệnh cấm vận đối với miền Bắc.Đại sứ Hwang cho biết Bắc Triều Tiên đã gia tăng các hoạt động trái phép như xuất khẩu than đá, quặng sắt, chuyển giao vũ khí, đánh cắp khoảng 1,5 tỷ USD tiền điện tử, phái cử lao động ra nước ngoài và điều binh hỗ trợ Nga, nhằm phục vụ cho chương trình hạt nhân và tên lửa.Cuộc họp lần này được tổ chức theo đề nghị của 7 nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Hàn Quốc và Mỹ, nhằm rà soát tình hình thực thi các nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên khi miền Bắc liên tục có các hành vi vi phạm. Cuộc họp này diễn ra sau đúng một năm kể từ khi Ban chuyên gia giám sát thực thi lệnh trừng phạt miền Bắc thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên kết thúc hoạt động vào ngày 30/4 năm ngoái.Vào tháng 4 năm ngoái, Nga, nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đã dùng quyền phủ quyết dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia, khiến cơ chế giám sát này phải ngừng hoạt động. Matxcơva lập luận rằng các biện pháp cấm vận đối với Bình Nhưỡng không có hiệu quả và cần được sửa đổi. Tuy nhiên, Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh các biện pháp cấm vận chỉ phát huy hiệu quả khi được thực thi đầy đủ. Việc xem xét sửa đổi các lệnh cấm vận cần được thực hiện theo hướng tăng cường biện pháp trừng phạt theo điều khoản của Nghị quyết 2397, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tục vi phạm Nghị quyết của Hội đồng bảo an.Nghị quyết 2397 của Hội đồng bảo an được thông qua vào năm 2017, quy định về việc có thể tăng cường các lệnh cấm vận khi cần thiết nếu miền Bắc không tuân thủ các lệnh trừng phạt.Đại sứ Hwang cũng chỉ trích quan điểm của Nga gần đây khi cho rằng không cần thảo luận thêm về vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, nhận định điều này đi ngược lại với Nghị quyết của Hội đồng bảo an quy định về phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID). Ông Hwang kêu gọi các nước thành viên Hội đồng bảo an nhận thức rõ tính nghiêm trọng của tình hình, và nỗ lực bảo vệ hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân, vấn đề thiết yếu để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.Ngoài ra, Quyền Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea cũng nhấn mạnh Hội đồng bảo an sẽ tiếp tục thông báo cho các nước thành viên về những hành vi vi phạm, né tránh lệnh trừng phạt để tài trợ cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, bất chấp quyền phủ quyết của Nga.Mặt khác, 81 nước thành viên của Ủy ban trù bị cho Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11 cũng ra tuyên bố, bày tỏ lấy làm tiếc về việc Hội đồng bảo an không đạt được đồng thuận về việc gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia giám sát thực thi lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên vào năm ngoái. Điều này đã khiến cho việc truy cứu trách nhiệm đối với miền Bắc trở nên khó khăn hơn. Theo đó, các nước này kêu gọi toàn thể các nước thành viên Liên hợp quốc tuân thủ cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân và thực thi đầy đủ tất cả lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an.