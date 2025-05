Cơ quan điều tra Hàn Quốc nối lại cuộc khám xét Văn phòng Tổng thống

Photo : YONHAP News

Lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 8/5, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Hàn Quốc (CIO) đã nối lại cuộc khám xét đối với Văn phòng Tổng thống và Văn phòng An ninh quốc gia.Trước đó, cơ quan này đã nỗ lực khám xét vào ngày 7/5 nhưng bất thành do không đạt được thỏa thuận với Văn phòng Tổng thống.CIO cho biết mục đích của cuộc khám xét là để thu thập tài liệu cuộc họp và dữ liệu ra vào Văn phòng Tổng thống trước và sau ngày 31/7/2023. Đây là thời điểm dấy lên nghi ngờ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã nổi giận và khiển trách cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, sau khi nghe báo cáo kết quả điều tra về vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến.Vào tháng 7/2023, Nhóm điều tra của Thủy quân lục chiến công bố kết quả điều tra về vụ một binh sĩ bị tử nạn khi tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lớn. Khi đó, Nhóm điều tra kết luận cựu Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 Thủy quân lục chiến Lim Sung-geun phải chịu trách nhiệm về vụ việc, và định bàn giao cho Cảnh sát điều tra.Khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup đã báo cáo vụ việc trên lên Tổng thống. Chỉ hai ngày sau, Nhóm điều tra của Thủy quân lục chiến đã thu hồi lại hồ sơ từ Cảnh sát, làm dấy lên nghi ngờ Văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng đã gây sức ép tới quá trình điều tra.Trong lệnh khám xét, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng ghi rõ nghi phạm là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup.Dự kiến CIO sẽ triệu tập cựu Sư đoàn trưởng Lim Sung-geun vào ngày 9/5 để tiến hành giám định pháp y kỹ thuật số đối với điện thoại di động của ông này.