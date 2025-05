Dự trữ ngoại hối Hàn Quốc tháng 4 giảm gần 5 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/5 công bố tính tới cuối tháng 4, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 404,67 tỷ USD, giảm 4,99 tỷ USD so với tháng 3.Đây là quy mô dự trữ ngoại hối thấp nhất trong vòng 5 năm của Hàn Quốc kể từ tháng 4/2020 (403,98 tỷ USD). Nếu xét theo mức giảm trong tháng thì đây là mức giảm sâu nhất sau lần giảm 5,99 tỷ USD vào năm ngoái do biện pháp bình ổn thị trường của Chính phủ.BOK phân tích sự sụt giảm quy mô dự trữ ngoại hối là do các tổ chức tài chính rút tiền gửi ngoại hối định kỳ hàng quý, và sự gia tăng giao dịch hoán đổi ngoại tệ cho quỹ lương hưu vay USD.Xét theo cơ cấu dự trữ ngoại hối, chứng khoán đạt 356,5 tỷ USD, giảm 5,03 tỷ USD so với tháng trước, chiếm 88,1% tổng quy mô dự trữ ngoại hối. Tiền gửi đạt 23,23 tỷ USD, giảm 930 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,7% dự trữ ngoại hối.Tính tới cuối tháng 3, Hàn Quốc đứng thứ 10 thế giới về quy mô dự trữ ngoại hối. Trung Quốc dẫn đầu với dự trữ ngoại hối là 3.202,4 tỷ USD, tiếp theo là Nhật Bản 1.230,7 tỷ USD.