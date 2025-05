Dự báo tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc xấp xỉ 0% từ năm 2040

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 8/5 dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tiềm năng của Hàn Quốc từ nay tới năm 2030 sẽ dừng ở ngưỡng 1,5%, thấp hơn 0,4% so với dự báo mà cơ quan này đưa ra hồi năm 2022.Tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc sẽ tiếp tục giảm, còn 0,7% vào những năm 2030, và 0,1% vào những năm 2040, đều thấp hơn 0,6% so với dự báo trước của KDI.Viện nghiên cứu chỉ ra rằng nguyên nhân lớn nhất làm sụt giảm tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng là sự thay đổi cấu trúc dân số. Dân số Hàn Quốc đang giảm nhanh chóng, dân số trong độ tuổi lao động giảm do xu hướng già hóa dân số. Theo KDI, sau 5 năm nữa, tức từ năm 2030, mức độ đóng góp của nguồn lực lao động vào tăng trưởng kinh tế sẽ chuyển từ dương sang âm.Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, nguồn lực lao động đã giúp bù đắp sự sụt giảm về sản xuất, nhưng lần này khó có thể kỳ vọng vào một hiệu quả tương tự.Kịch bản trên được KDI tính toán dựa trên giả thiết là thành tích kinh tế bình quân 10 năm gần đây sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.Trong một kịch bản bi quan hơn đó là căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng trầm trọng, khiến quá trình cải cách cơ cấu kinh tế bị trì hoãn, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tiềm năng được dự báo sẽ chuyển sang âm từ năm 2041. Khi đó, mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người sẽ giảm từ 1,6% cho tới năm 2030, xuống 0,7% vào những năm 2040.Trước viễn cảnh trên, KDI nhấn mạnh Chính phủ phải nỗ lực cải thiện năng suất nhân tố tổng hợp, như cải cách cơ cấu kinh tế, đổi mới quản trị để nâng cao tỷ lệ tăng trưởng. Đồng thời, Chính phủ cũng cần xây dựng đối sách trước sự sụt giảm nguồn lực lao động, như giúp người lao động cân bằng giữa công việc và gia đình, khuyến khích tầng lớp cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế.