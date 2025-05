Triết gia gốc Hàn Han Byung-chul giành giải thưởng danh giá của Tây Ban Nha

Photo : YONHAP News

Quỹ Công chúa xứ Asturias (Tây Ban Nha) ngày 7/5 (giờ địa phương) công bố triết gia người Đức gốc Hàn Han Byung-chul, tác giả của các cuốn "Xã hội kiệt sức" (The Burnout Society), "Xã hội minh bạch" (The Transparency Society) đã giành giải thưởng Công chúa xứ Asturias ở hạng mục "Giao tiếp và nhân văn".Trên trang chủ cùng ngày, Ban tổ chức giải thưởng giới thiệu triết gia Han Byung-Chul đã luận giải một cách xuất sắc những thách thức trong xã hội công nghệ hiện đại. Các phân tích của ông rất sâu sắc, mang đến một cái nhìn thấu đáo về những vấn đề như sự phi nhân tính hóa, số hóa, và sự cô lập giữa con người với nhau. Cách tiếp cận đầy trí tuệ của ông soi rọi những hiện tượng phức tạp trong xã hội hiện đại, gây được tiếng vang lớn giữa các tầng lớp độc giả đa dạng.Giải thưởng Công chúa xứ Asturias, được mệnh danh là "Giải Nobel của Tây Ban Nha", là một trong những giải thưởng danh giá nhất ở khu vực châu Âu, trao cho những cá nhân xuất sắc ở 8 lĩnh vực như văn học, nghệ thuật, khoa học, thể thao. Vào năm 2023, nhà văn Murakami Haruki của Nhật Bản từng giành giải thưởng này ở hạng mục "Văn học".Sinh năm 1959 tại Seoul, ban đầu Han Byung-chul theo học chuyên ngành Kỹ thuật luyện kim tại Đại học Korea. Năm 22 tuổi, ông sang Đức học về triết học và văn học Đức, hiện đang làm giáo sư Triết học/Văn hóa tại Đại học nghệ thuật Berlin.Tên tuổi của ông lần đầu được biết đến qua cuốn sách "Quyền lực là gì?" (What is Power?), được dịch và phát hành tại Hàn Quốc vào tháng 12/2011. Sau đó vào tháng 3/2012, cuốn sách "Xã hội kiệt sức" được xuất bản bằng tiếng Hàn, đã bán được 15.000 bản chỉ trong vòng một tháng, và 40.000 bản trong vòng 8 tháng, một hiện tượng hiếm thấy.