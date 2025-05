Vị Hồng y người Mỹ đầu tiên trở thành Giáo hoàng

Photo : YONHAP News

Hồng y Trưởng đẳng Phó tế Dominique Mamberti ngày 8/5 (giờ địa phương) đã chính thức công bố tân Giáo hoàng từ ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Tòa thánh Vatican.Theo đó, Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost (69 tuổi) đã được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo. Ngài lấy tông hiệu là Leo XIV và là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử là người Mỹ.Ngay sau đó, tân Giáo hoàng Leo đã xuất hiện trên ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, vẫy tay chào và đáp lại sự hò reo của công chúng. Giáo hoàng Leo XIV mở đầu bài phát biểu đầu tiên bằng tiếng Ý rằng "Cầu bình an đến với tất cả mọi người".Tân Giáo hoàng Leo XIV sinh năm 1955, được phong chức linh mục năm 1982 và từng có thời gian dài làm mục vụ tại Peru. Ngài cũng là một trong những vị Hồng y do chính Giáo hoàng Francis phong chức.Trước thông tin này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, gửi lời chúc mừng đến tân Giáo hoàng, và bày tỏ đây là một niềm vinh dự to lớn đối với nước Mỹ. Ông Trump hy vọng được gặp tân Giáo hoàng Leo XIV.Vào khoảng 6 giờ 8 phút chiều cùng ngày, làn khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine ở Vatican, báo hiệu các Hồng y đã hoàn tất chọn ra người lãnh đạo mới của Giáo hội công giáo. Tân Giáo hoàng đã được chọn trong ngày thứ hai diễn ra Mật nghị Hồng y, sau 4 vòng bỏ phiếu.